Growatt apresenta sistema de baterias AXE LV para potencializar o armazenamento de energia solar fora da rede

, 24 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Growatt, provedora líder mundial de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia, incorpora o sistema de baterias AXE LV a seu portfólio de produtos de energia inteligente, o que amplia o alcance do mercado para atender à crescente demanda por sistemas residenciais de armazenamento de bateria de lítio fora da rede.

Lisa Zhang

"O novo sistema de baterias AXE LV abrange uma ampla gama de funcionalidades que engloba desde 5 kWh até 400 kWh e atende diferentes necessidades, desde os requisitos domésticos cotidianos até os das grandes empresas e indústrias", declarou, diretora de marketing da Growatt.

A modularidade do sistema de baterias AXE LV facilita a instalação com plugues internos, sem necessidade de conexões de cabos adicionais. Com todos os cabos externos integrados em um único plugue, sua conexão com o inversor é muito mais simples. Em suma, este design exclusivo reduz muito a dificuldade e o tempo de instalação.

Em termos de segurança, dispõe de proteções multinível do inversor e do BMS, como o monitoramento e o equilíbrio da segurança das células. Enquanto isso, como uma bateria LFP sem cobalto, destaca-se por sua resistência a altas temperaturas, sólida segurança e estabilidade, além de melhor desempenho de até cinco mil ciclos de carga. Também tem uma maior vida útil de mais de dez anos, enquanto que as baterias tradicionais de chumbo-ácido podem durar de dois a três anos. Em geral, oferece mais vantagens para os clientes em termos de custo total de propriedade (TCO).

No que se refere à compatibilidade, o sistema de baterias AXE LV pode ser utilizado com todos os inversores fora de rede da série SPF da Growatt. Além disso, funciona perfeitamente juntamente com os inversores de armazenamento das séries SPH e SPA.

A Growatt oferece serviços completos com a finalidade de entregar as melhores experiências aos clientes. A empresa oferece assistência técnica no momento da instalação para agilizar o processo. Para uso e manutenção diários, oferece garantia de todo o sistema, que inclui o sistema de bateria e os inversores de armazenamento. Antes do surgimento de qualquer problema do sistema, é possível localizá-lo e revertê-lo rapidamente de maneira mais eficiente. Além disso, a Growatt permite que os instaladores atualizem o firmware do sistema de bateria remotamente, o que pode ajudar a reduzir o custo de operação e manutenção e melhorar a eficiência do serviço.

Sobre a Growatt

Fundada em 2010, a Growatt é líder global em soluções inteligentes de energia. De acordo com a IHS Markit e a Wood Mackenzie, a empresa é a provedora de inversores residencias nº 1 do mundo e também está entre as cinco principais fornecedoras globais de inversores comerciais. No segmento de inversores híbridos de armazenamento, a Growatt é a segunda maior fornecedora do mundo, de acordo com a Wood Mackenzie.

