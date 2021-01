Guayaquil abre inscrições para projetos socioambientais da América Latina do "Oscar do Meio Ambiente"Os projetos poderão ser inscritos gratuitamente em 8 categorias e 19 subcategorias na oitava edição dos Prêmios América Latina Verde.

GUAYAQUIL

Equador

, 26 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ --pela página da internet: www.premioslatinoamericaverde.com os projetos sociais e ambientais de toda a América Latina poderão participar do Festival de Sustentabilidade mais relevante do mundoEMalinhadas aos

Guayaquil

Equador

Caribe

, no, tem sido a sede do PLV desde 2013 e se destacou na região como uma cidade comprometida com o ecossistema ao receber 12.690 projetos sociais e ambientais provenientes de 1.144 cidades e 41 países da América Latina e, no que é reconhecido internacionalmente como o".

"O objetivo para 2021 é somar mentes, mãos, entidades e governos, já que somente com uma visão regional e positiva obteremos as soluções certas e contribuiremos com o compromisso dos 17 Objetivos da Agenda 2030", enfatizou Gustavo Manrique, presidente do Prêmios América Latina Verde.

As pessoas, entidades públicas e privadas, governos e ONGs poderão participar de forma GRATUITA do PLV inscrevendo seus projetos nas seguintes categorias:

CATEGORIA ENERGIA: destinada a projetos que trabalhem em sistemas de produção/gestão energética visando a redução do impacto socioambiental.

SUBCATEGORIAS: acessibilidade à energia e energia limpa.

CATEGORIA BIODIVERSIDADE: destinada a projetos que tenham como foco o cuidado, a proteção e a recuperação dos recursos mais importantes para a nossa vida.

SUBCATEGORIAS: oceanos, água, bosques, fauna.

CATEGORIA CIDADES: destinada a projetos que ofereçam qualidade de vida aos seus habitantes, cuidando dos seus recursos e da justiça social para o bem-estar atual e no futuro.

SUBCATEGORIAS: inovação e infraestrutura, mobilidade, comunidade rural.

CATEGORIA RESÍDUOS: destinada a projetos que trabalhem com o tratamento consciente de todos os tipos de resíduos. Classificação, separação, tratamento, reciclagem, entre outros.

SUBCATEGORIAS: manejo de resíduos sólidos, reciclagem, produtos reutilizáveis.

CATEGORIA ECONOMIA: destinada a projetos baseados em um sistema socioeconômico e financeiro que visem o bem-estar social, com empresas que respeitem o planeta.

SUBCATEGORIAS: produção sustentável, economia circular, finanças.

CATEGORIA DESENVOLVIMENTO HUMANO: deverão ter como objetivo o desenvolvimento humano e o bem-estar da população, qualquer que seja o seu formato.

SUBCATEGORIAS: educação, comunidade, igualdade e saúde.

CATEGORIA COMUNICAÇÃO: destinada a empresas ou plataformas tradicionais ou digitais que informem e gerem consciência sobre a emergência climática e sobre os milhões de pessoas que estão trabalhando para o equilíbrio necessário entre o ser humano e a natureza.



destinada a empresas ou plataformas tradicionais ou digitais que informem e gerem consciência sobre a emergência climática e sobre os milhões de pessoas que estão trabalhando para o equilíbrio necessário entre o ser humano e a natureza. CATEGORIA POLÍTICAS PÚBLICAS: destinada a projetos com enfoque em práticas inovadoras para a melhoria dos processos de gestão socioambiental e no desenvolvimento de cidades sustentáveis e acessíveis. Tais como propostas e implementação de mudanças, medidas regulatórias, leis e designação de recursos ou orçamentos, entre outros.

O PLV selecionará 63 finalistas nas oito categorias e premiará 21 projetos. Também serão entregues quatro prêmios adicionais:

Omar Dimitrakis Ruiz

Telefone; +593987906373

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1427106/Ganadores_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1427105/Ganadores_2.jpg

FONTE Premios Latinoamérica Verde