, 31 de março de 2020 /PRNewswire/ -- À medida que o transporte dentro da cidade deestava se preparando para ser retomado no dia 28 de março, a Guide Infrared (SZ.002414), fabricante chinesa líder de sistemas de imagens termais com sede em, tem fornecido Sistemas de Triagem de Febre Guide Infrared para centrais de transporte, equipando as estações de metrôs, trens e aeroportos com uma solução robusta para evitar o ressurgimento do vírus após o aumento do fluxo de tráfego., o epicentro do surto do COVID-19 na, está começando a emergir do confinamento de dois meses.

Wuhan

Para garantir a saúde e segurança dos passageiros, o Metrô decolocou em operação várias medidas, incluindo a desinfecção diária, registro de nome real para condição rastreável de saúde e triagem de febre por infravermelho enquanto o aumento no fluxo de tráfego causará pressão nos inspetores. Espera-se um fluxo massivo de pessoas no público, significado que uma solução mais efetiva e rápida seja necessária para melhor lidar com a situação.

Em contraste com as ferramentas tradicionais, como pistolas de temperatura, os sistemas automáticos de triagem de febre Guide Infrared tomam a temperatura de passageiros há vários metros de distância, evitando o contato próximo requerido por pistolas de temperatura e reduzindo o risco de infecção. Alimentado pela tecnologia de detecção facial habilitada por IA, o sistema pode focalizar automaticamente no rosto de um passageiro e soar um alarme quando uma pessoa com febre for identificada, dando aos inspetores a ferramenta ideal para lidar com cenários densamente populados e de rápida movimentação.

"Por 20 anos, a Guide Infrared tem preparado um banco de dados com base em amostras de triagem em massa em vários cenários da vida real. Para entregar uma detecção precisa de temperatura, a empresa tem conduzido uma otimização constante de algoritmos em conjunto com atualizações de software e hardware", declarou Wang Peng, diretor de tecnologia da Guide Infrared.

Além das centrais de transporte, o sistema é voltado para outros cenários onde se espera um grande volume de fluxo populacional após a retomada das operações. Muitos complexos comerciais e escolas têm visto a instalação do sistema prevenir uma segunda onda de infecção.

Desde o SARS em 2003, a gripe H1N1 em 2009 e a epidemia do Ebola em 2014, até o surto COVID-19 em 2020, a Guide Infrared tem um histórico comprovado de apoiar a crise global de saúde pública, atuando ao lado do mundo na prevenção de doenças.

