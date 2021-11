Guillermo Lasso, Presidente do Equador, abre a COP26 com o anúncio de uma nova reserva marinha para as Ilhas GalápagosO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO EQUADOR, GUILLERMO LASSO, FEZ UMA DAS DECLARAÇÕES MAIS AMBICIOSAS QUANTO À PROTEÇÃO DE ESPÉCIES MARINHAS AMEAÇADAS

, Reino Unido, 1 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, em, na Escócia, no evento mais importante do mundo com respeito às mudanças climáticas e diante dos principais líderes mundiais, foi dado um passo exemplar para a ação:Um anúncio que promove avanços no compromisso dode atingir 30% de proteção marinha até 2030,de um novo tratado para a proteção do planeta na Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas.

A nova reserva marinha também servirá como laboratório-viveiro para o desenvolvimento de pesquisas científicas para que se compreenda ainda mais como funciona a biosfera. As áreas marinhas protegidas são ferramentas reconhecidas para o combate às mudanças climáticas, proporcionando ao oceano uma maior resiliência e que, assim, possa continuar gerando benefícios para a humanidade.

"Mais uma vez, o Equador dá um passo à frente na proteção do meio ambiente em nível latino-americano e mundial.""Hoje é um dia histórico para o Equador, para Galápagos e para o mundo. Estamos preservando não só o futuro do país, mas também o de toda a humanidade", disse Guillermo Lasso, Presidente do Equador.

O Equador lidera a ação para proteger a biosfera do planeta, demonstrando o compromisso decidido de avançar para uma transição ecológica que permita ao país um desenvolvimento econômico produtivo e sustentável.

