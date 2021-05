Guiyang está acelerando o desenvolvimento integrado de big data e meio ambiente

GUIYANG, China

, 7 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Um veículo partiu da zona de demonstração do setor de segurança de Big Data dee seguiu para o norte da zona de desenvolvimento econômico. Este automóvel está equipado com um sistema de sensores, que permite monitorar o ambiente em tempo real.

Liu Weibo é o gerente geral da Guizhou Shumei Technology Co., Ltd.. Ele disse ao jornalista da Huanqiu.com: "Oferecido por minha empresa, este veículo de monitoramento inteligente de ambiente pode coletar todos os dados ambientais, como PM2.5, e transmiti-los para a plataforma inteligente de governança ambiental, promovendo assim a sustentabilidade ambiental."

Para ser específico, os conjuntos de dados coletados pelos sensores serão armazenados em um banco de dados. Por meio da análise abrangente dos dados, as questões ecológicas de diferentes departamentos regulatórios podem ser resolvidas em uma única etapa. Dessa forma, não apenas os custos de governança ecológica podem ser economizados, mas também a eficiência pode ser melhorada de forma significativa.

Além disso, graças a big data, o governo local pode melhorar a compreensão das emissões corporativas. Assim, o departamento regulatório pode oferecer às empresas melhores soluções para reduzir as emissões e melhorar o desempenho ambiental.

Liu continuou: "Com escopo de monitoramento fixo e limitado, o equipamento de monitoramento ambiental tradicional também é dispendioso, resultando em baixa eficiência. Em comparação, a utilização de big data permitiu a governança ambiental científica. À medida que o ritmo de implementação do sistema orientado por dados acelera, Guiyang receberá reconhecimento contínuo pela sustentabilidade."

Na verdade, este cenário representa em microcosmo que está acontecendo em Guiyang como um todo. Nos últimos anos, Guiyang defendeu a interseção de big data e civilização ecológica. De acordo com o governo local, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, Guiyang estabeleceu um sistema científico de tomada de decisões de big data que integra coleta, análise, comparação, alerta antecipado e resposta rápida.

Guiyang também otimizou constantemente o sistema de monitoramento do ambiente ecológico e uma série de sistemas orientados por dados foi implementada. Por exemplo, o governo local lançou o One Map System of Ecological Environment Management, que reúne dados de fontes de poluição locais, bem como água, gás, solo e sólidos. Atualmente, este sistema inclui mais de 50 camadas de elementos ambientais ecológicos.

"No passado, acumulamos grandes volumes de dados, mas seu valor não foi totalmente percebido. Agora, por meio do sistema de big data, os dados históricos e os dados de monitoramento em tempo real podem ser combinados, resultando em uma governança ambiental mais científica", informou Cao Yang, vice-diretor do Guanshan Lake District Ecological Environment Branch, ao Huanqiu.com.

Cao complementou: "A solução atual de big data abriu caminho para a construção da civilização ecológica, que pode promover efetivamente um círculo virtuoso de desenvolvimento ecológico sustentável em Guiyang."

Quanto às conquistas notáveis, Guiyang ganhou sucessivamente mais de 30 títulos honorários, como Cidade Sanitária Nacional, Cidade da Civilização Ecológica Nacional e Capital de Verão da China.

De acordo com as estatísticas preliminares do Guiyang Municipal Ecological Environment Bureau, a taxa de boa qualidade do ar em Guiyang atingiu 98,9% em 2020. Na verdade, a taxa ultrapassou 97% por três anos consecutivos, e a qualidade do ar estável beneficiou o público em geral.

Durante o período do 14º Plano Quinquenal, Guiyang irá acelerar o desenvolvimento integrado de big data e civilização ecológica, facilitar o desenvolvimento urbano e rural sustentável e promover o bem-estar das pessoas.

Yang Bo, secretário do comitê do partido e diretor do Guiyang Municipal Ecological Environment Bureau, disse ao Huanqiu.com: "Nos próximos cinco anos, o sistema local de big data One Map desempenhará um papel importante na ecologia e proteção ambiental de Guiyang."

FONTE Huanqiu.com