Harvest Trading Cap A primeira empresa dominicana a adquirir a ZorroTrade Broker para operações nos mercados financeiros internacionais

Harvest Trading Cap adquire o primeiro Broker para dominicanos e para o mundo inteiro

MIAMI, March 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na terça-feira, 22 de março de 2022, a empresa dominicana Harvest Trading Cap, assinou um acordo com o gerente regional e gerente de marca da IronFx para a América Latina, Sr. Pedro Cean, e o desenvolvedor de negócios sênior Sr. Nicolás de León, com o objetivo de oferecer os melhores serviços financeiros para capitalização em qualquer mercado internacional.

O acordo de participação estratégica entre as duas empresas foi assinado nas instalações da Harvest Trading Cap localizada na República Dominicana, Santo Domingo, C/ la Marginal Nuñez de Cáceres Edificio Corporativo NC Suite 602 Distrito Nacional, República Dominicana, o mesmo foi presidido pelo CEO Jairo González MA.

IronFX é a premiada líder mundial em negociação em linha, com 10 plataformas de negociação e mais de 200 instrumentos negociáveis em FX; metais spot, futuros, ações, índices spot e commodities. IronFX, fundada em 2010, atende clientes varejistas e institucionais em mais de 180 países da Europa, Ásia, Oriente Médio, África e América Latina.

Em resultado deste acordo, o objetivo é definir os detalhes finais para a conclusão e lançamento oficial do Broker em nome da Harvest Trading Cap para toda a República Dominicana sob o nome de ZorroTrade powered by IronFx.

Este broker atuará como intermediário entre os "comerciantes" compradores e vendedores de ações no mercado, deve-se notar que ele terá todas as licenças relevantes para fazer a estimativa financeira e permitir que você continue investindo com segurança nas bolsas de valores do mundo.

ZorroTrade será o primeiro broker a ser adquirido pelos dominicanos, terá os melhores benefícios para comerciantes em todo o mundo que utilizam o comércio on-line para ganhar dinheiro no maior e mais líquido mercado do mundo. As inovações tecnológicas de hoje permitem que a Harvest Trading Cap através da ZorroTrade ofereça forex, commodities, energia, índices e negociadores de ações, negociando facilmente com o toque de um botão, um dispositivo inteligente e uma conexão de internet.

"Harvest Trading Cap hoje acaba de dar um dos melhores passos nesta árdua corrida, nossa firma acaba de comprar a corretora ZorroTrade através de um dos mais importantes corretores do mundo Ironfx, nossos traders da Harvest Trading Cap Academy, todos nossos seguidores na República Dominicana e no mundo já têm algo daqui", disse o Sr. Jairo Gonzalez.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e7f06c4-3247-459a-abce-add283549f00/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5869add-fe88-494f-97ff-a90576dcf2db/pt

