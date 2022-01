Harvest Trading Cap Academy realiza primeiro TRADING CHALLENGE

Harvest Trading Cap: Harvest Trading Cap

MIAMI, Jan. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O grupo financeiro dominicano Harvest Trading Cap através de sua extensão educacional Harvest Trading Cap Academy este ano tem como seu principal objetivo motivar, inspirar e promover jovens apaixonados por novas tecnologias especificamente no Comércio.



O CEO da empresa Jairo González, juntamente com sua equipe, elaborou e organizou um desafio chamado "TRADING CHALLENGE", para alcançar milhares de comerciantes em todo o mundo.

Para incentivar as pessoas a participar, 6 prêmios em dinheiro estão sendo concedidos aos vencedores:

1º 5.000 USD

5.000 USD 2° 2.000 USD

2.000 USD 3° 2.000 USD

2.000 USD 4° 2.000 USD

2.000 USD 5 1.000 USD

1.000 USD 6° 1.000 USD

O foco daé fazer com que os comerciantes excedam suas próprias expectativas e limites ao nível mais alto, disse Jairo Gonzalez . A visão vai além de ser uma competição comercial, é criar uma comunidade de comerciantes sem limites em todo o mundosão responsáveis pela grande mudança que nossa era precisa. Ele projeta um mundo onde os investidores são a maioria trazendo novas oportunidades para todas as gerações e meio ambiente.

Jairo González juntamente com o diretor executivo Gregorix Polanco e a comerciante profissional Luilly Guichardo, compartilharam sobre o propósito deste "TRADING CHALLENGE" informando que pretende expandir sua comunidade e alcançar comerciantes de diferentes partes do mundo. Trazendo dessa forma a unidade dentro da comunidade com um pensamento mais equitativo e comum dentro de cada comerciante, independentemente do estilo e metodologia que utilizam cada um para suas operações nos mercados financeiros internacionais.

O tema geral deste "TRADING CHALLENGE" consiste em 4 semanas em que cada inscrito deve enfrentar diferentes desafios de eliminação programados semanalmente. Esses desafios devem ser aprovados para passar para a semana seguinte. Os inscritos que conseguirem chegar à semana 4 terão a oportunidade de viver uma experiência presencial com Jairo González e toda a equipe da Harvest Trading Cap e da Harvest Trading Cap Academy.