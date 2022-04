Harvest Trading Cap Academy se une às autoridades salvadorenhas para treinar os jovens em Bitcoin

A entidade educacional da Harvest Trading Cap, Harvest Trading Cap Academy, deu sua masterclass sobre moedas criptográficas em El Salvador, um país onde o bitcoin é oficialmente regulamentado.

MIAMI, April 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harvest Trading Cap Academy, líder dominicana em educação sobre tecnologias de cadeias de bloqueio, fintech e moedas criptográficas, realizou uma importante reunião com autoridades governamentais, prefeitos de diferentes municípios e membros do congresso de El Salvador, país latino-americano pioneiro na regulamentação do bitcoinem seu território devido à importância que representa para a economia atual e futura do mundo.

Como parte desta abordagem Harvest Trading Cap Academy, extensão acadêmica do grupo financeiro dominicano Harvest Trading Cap, desenvolveu com sucesso o evento "Crypto MasterClass El Salvador" que teve o apoio da Fundação Jerusalém e contou com a presença de especialistas em tecnologia financeira Jairo González (MA), CEO do Harvest Group; Lic. Gregorix Polanco, diretor da Harvest Trading Cap Academye Lic. Luilly Guichardo, Gerente de Produto da Harvest Trading Cap.

Jairo González, que ocasionalmente apelou aos países latino-americanos para que imitassem as ações do presidente salvadorenho Nayib Bukele em relação à legalização da bitcoin, sob critérios bem definidos e controles estabelecidos, aproveitou esta oportunidade para felicitar a aprovação do parlamento salvadorenho.

Da mesma forma que Jairo Gonzalezexpressou sua gratidão pelo apoio que receberam desde as primeiras visitas que ele e sua equipe fizeram ao país, desde então ele tem visto a revolução das novas tecnologias e como elas vêm impactando toda El Salvador e o mundo.

Desde que um decreto em El Salvador autorizou o bitcoin como moeda corrente em 2021, o grupo empresarial dominicano "aderiu a esta visão", com o objetivo de contribuir para o progresso do país em educação, tecnologia e finanças.

Jairo Gonzalez aproveitou a oportunidade para agradecer à Fundação Jerusalém, presidida pela Dra. Laura Ventura, por ser a ponte que permitiu à Academia Harvest Trading Cap fornecer milhares de bolsas de estudo para o povo de El Salvador, para que eles possam tirar o máximo proveito das novas tecnologias, que desde a crise pandêmica abriu oportunidades de investimento nos mercados financeiros internacionais.

"Admiramos a iniciativa liderada por seu presidente, Nayib Bukele, que se refugiou em bitcoins para resolver todos aqueles problemas que o país vem passando há anos, porque eles oferecem uma nova oportunidade de gerar novos recursos", disse Jairo González.

Enquanto isso, o mentor da Harvest Trading Cap Academy,, Luilly Guichardo, explicou que as moedas criptográficas são ativos digitais criados com tecnologias de criptografia e que "elas podem ser usadas livremente, de forma descentralizada e sem a necessidade de depender de uma entidade financeira direta".

Por sua vez, o economista Gregorix Polanco referiu-se à adaptação de recursos técnicos inovadores para dar lugar a uma era totalmente tecnológica e segura, que começou com os meios de pagamento através de cartões plásticos ou metálicos emitidos por uma instituição financeira. Ele disse que o nascimento deste instrumento financeiro revolucionou a forma como as pessoas pagam.

A Crypto MasterClass foi transmitida ao vivo no canal oficial da Harvest Trading Cap Academy e do Ministério de Inovação de El Salvador, onde milhares de internautas acompanharam esses três especialistas durante cerca de uma hora em uma exposição de conhecimentos e ferramentas sobre as moedas criptográficas e as novas tecnologias.

A transmissão, que em menos de 24 horas de ser compartilhada alcançou milhares de pontos de vista organicamente, foi publicada na plataforma para que todos pudessem desfrutar.

O evento realizado no Teatro de Santa Ana, contou com a presença de convidados especiais como: Fabrizio Mena, Subsecretário da Secretaria de Inovação da Presidência; Claudia De Darin, Diretora Geral de Treinamento em Tecnologia e Gestão Pública; Carlos Marroquín, Diretor de Reconstrução do Tecido Social e José Luis Safie, Deputado da Assembléia Legislativa. Também Janeth González, prefeito de Tepecoyo; Samuel Rivera, prefeito de Colón; Juventino Mejía, prefeito de San Cayetano Istepeque; Alex Cabrera, prefeito de Talnique; José Amicat González, prefeito interino de Santa Ana; Ever Valles, prefeito de Comasagua; Jorge Orlando Moran Zorriga, prefeito de Chalchuapa; César Godoy, prefeito de Zaragoza e Fernando Rivera, prefeito de Cuzcatacingo.

Este evento reflete a liderança da Harvest Trading Cap e Harvest Trading Cap Academy, e a importância contínua das moedas criptográficas como ferramentas econômicas no mundo financeiro.

