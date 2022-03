Harvest Trading Cap faz tour pelo Centro de Bem-Estar Urbano e Oportunidade (CUBO)

MIAMI, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 5 de março de 2022 Jairo Gonzalez MA CEO da Harvest Trading Cap, Diretor Executivo da Harvest Trading Cap Academy Lic. Gregorix Polanco, Presidente da Fundación Jerusalem Dr. Laura Ventura e delegação da Harvest Trading Cap, foram recebidos pelo Diretor de Reconstrução da Lic. de Tecido Social Carlos Marroquín entre outras entidades governamentais, evento que aconteceu no Centro Urbano de Bem-Estar e Oportunidades (CUBO) Colonia Zacamil, El Salvador.



O Sr. Carlos Marroquin oficializou a entrega de 2.000 bolsas de estudo no valor de US$ 3.000.000,00. Pelo qual ele agradeceu e destacou o grande trabalho realizado pela Fundação Jerusalém para ser o mediador da prestigiosa empresa dominicana Harvest Trading Cap para agir em favor desta comunidade.

Marroquin também mostrou as instalações do centro, mostrando a todos os presentes suas diferentes áreas, entre as quais estão: a área de atendimento, a área de videogames e a biblioteca, tanto para crianças como para jovens. Nesta área, eles tiveram a oportunidade de compartilhar e brincar com as crianças e jovens desta comunidade que na época estavam fazendo uso do espaço físico acima mencionado.

O Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) é o primeiro centro de desenvolvimento como piloto a nível nacional. Caracteriza-se por seu impacto social abrangente sobre as crianças e jovens de El Salvador, para que possam desenvolver seus talentos através do esporte e da educação.

"Hoje somos conhecidos como um país, a ponto de os empresários da República Dominicana procurarem vir e investir e dar seu conhecimento", disse Carlos Marroquín.

A Dra. Laura Ventura, Presidente da Fundação Jerusalém, expressou que era um privilégio estar no país e fazer parte da constante transformação que o Presidente Nayib Bukele está promovendo ao apoiar os jovens salvadorenhos.

Por sua vez, Jairo Gonzalez sentiu-se honrado em fazer parte do desenvolvimento e dar benefícios que contribuem para o conhecimento que servem para a diversificação de novas oportunidades de renda e alternativas econômicas.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/742800d8-b264-47e7-ae5b-2e166ae35976/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d3041bf-57f3-4343-b862-914dfefd476b/pt

Vídeo deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe26afef-50f6-46d6-a892-f016ab0d7956