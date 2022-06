Herbal Square lança "HerbaromaTrade" -- marketplace B2B global exclusivamente para produtos à base de plantas e aromaterapia

- Lançamento oficial previsto para 22 de julho de 2022; serviço de pré-lançamento terá início em 11 de junho -

YOKOHAMA, Japão, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Herbal Square Ltd., com sede em Yokohama, na prefeitura de Kanagawa, lançará oficialmente o "HerbaromaTrade" - marketplace B2B on-line dedicado a produtos à base de plantas e aromaterapia -- em 22 de julho de 2022 (sexta-feira). Antes do lançamento oficial, um serviço de pré-lançamento terá início em 11 de junho (sábado), permitindo que aqueles que fizerem inscrições antecipadas como membros pagos obtenham um teste gratuito de três meses.

Em virtude do aumento da conscientização acerca da saúde desde o início dos anos 2000, o número de pessoas interessadas em plantas e aromas e na adoção desses produtos em suas refeições e estilos de vida está aumentando. Além disso, a pandemia do coronavírus desde 2020 tem causado um aumento no número de pessoas que permanecem longas horas em casa e que desejam melhorar a qualidade de suas vidas em todo o mundo, e a tendência está acelerando. Também o impacto do aquecimento global levou as pessoas em todo o mundo a buscar alimentos ecológicos, impulsionando o número de veganos e vegetarianos e aumentando a demanda por ervas e outras plantas.

Enquanto isso, esse crescimento de mercado está desencadeando uma concorrência intensificada para empresas que vendem produtos à base de plantas e aromaterapia, o que demanda a oferta de produtos diferenciados para desfrutar do suporte contínuo ao cliente. O HerbaromaTrade contribuirá para a diferenciação da marca, expandindo as oportunidades de negócios internacionais para os fornecedores e aumentando as opções de compra para os compradores por meio do mercado global B2B on-line dedicado a produtos à base de plantas e aromaterapia. Ao oferecer este serviço, o HerbaromaTrade visa expandir globalmente as trocas interculturais e comerciais de maneiras ilimitadas de desfrutar de produtos à base de plantas e aromaterapia.

- Vídeo de introdução do HerbaromaTrade:

https://videos.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107186/202206072231/_prw_PM1fl_4mHMBtmH.mp4

- Site oficial do HerbaromaTrade: https://herbaroma-trade.com/

data do pré-lançamento: 11 de junho de 2022 (sábado)

Data de lançamento oficial: 22 de julho de 2022 (sexta-feira)

- principais características do HerbaromaTrade

Oferta de mercado B2B global on-line dedicado a produtos à base de plantas e aromaterapia A função básica está disponível gratuitamente. Os membros pagantes são elegíveis para funções atualizadas (incluindo apresentar mais produtos e marcar produtos favoritos, etc.). Os fornecedores podem expor seus produtos para compradores globais. Os compradores podem postar requerimentos de produtos desejados para fornecedores globais.

