Hikvision lança nova câmera de ITS para melhorar a segurança do trânsito e o fluxo de tráfegoA nova câmera de sistema de tráfego inteligente (Intelligent Traffic System, ITS) All-Rounder foi desenvolvida com uma estrutura all-in-one, incorporando vídeo, radar e luz complementar em um único módulo, ajudando as autoridades de trânsito a detectar facilmente as violações

HANGZHOU, China

, 4 de Fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Hikvision, um provedor de soluções IoT que tem o vídeo como sua principal competência, anunciou hoje sua mais recente oferta de produtos de tráfego, a câmera de ITS All-Rounder, desenvolvida para melhorar a segurança do trânsito e otimizar o fluxo de tráfego. Como o nome sugere, a câmera inclui diferentes técnicas e habilidades, com detecção de velocidade, detecção de violações de trânsito, reconhecimento automático de placas e análise de dados veiculares em uma única estrutura.

Frank Zhang

"A Hikvision está sempre superando os limites das tecnologias de vídeo. Além do alcance visual monitorado pelas câmeras de vídeo, a capacidade de entender outros tipos de "sentidos" permite um monitoramento ainda mais preciso e relatórios de eventos ou acidentes", disse, Presidente do Centro Internacional de Produtos e Soluções da Hikvision. "Esta é uma percepção multidimensional, uma tendência que pensamos que influenciará o setor de segurança no futuro."

A nova câmera de ITS foi concebida e desenvolvida tendo este conceito multidimensional em mente. É a primeira câmera da Hikvision que integra três módulos independentes em uma unidade sem comprometer o desempenho, tornando a câmera organizada e flexível para ser implementada em ambientes exigentes, tudo de uma maneira fácil e econômica.

Melhorando a segurança do trânsito e otimizando o fluxo de tráfego

O produto dispõe de uma câmera de alta definição, um radar de velocidade e uma matriz de luzes no interior de uma única estrutura. De modo particular, ela funciona com um radar de rastreamento múltiplo que monitora continuamente até duas ou três faixas de trânsito, dependendo do modelo da câmera, e identifica a velocidade e a posição dos objetos na área monitorada a uma velocidade de até 300 km/h. Se um veículo infringir o limite de velocidade, o radar integrado aciona a câmera conectada e uma imagem é capturada do veículo e sua placa de identificação.

No caso de infrações das regras de trânsito, como condução em sentido proibido, uso inadequado da faixa de rodagem, ou mesmo a não utilização do cinto de segurança, a câmera irá capturar imagens do respectivo veículo, reconhecer sua placa de identificação e informações relevantes, incluindo modelo de veículo, cor, marca e sentido de movimento, podem ser encaminhadas às autoridades em tempo real ou armazenadas a bordo.

A detecção de incidentes ajuda a melhorar os padrões gerais de condução, o que acaba por reduzir o número de acidentes, melhorar a segurança do trânsito e muito mais o fluxo de tráfego.

Dentro da câmera

Implementada com algoritmos de Deep Learning, a câmera é capaz de reconhecer um número muito maior de placas de identificação e com maior eficiência do que os sistemas convencionais de reconhecimento automático de placas de identificação (Automatic Number Plate Recognition, ANPR). Seu sensor GMOS garante que imagens mais brilhantes e suaves sejam reproduzidas em condições de iluminação adversas, especialmente em ambientes de baixa luminosidade.

A luz complementar integrada da câmera dispõe de uma matriz de luzes de 16 elementos ópticos, oferecendo um alcance de infravermelho de até 40 metros à noite.

Como todas essas funcionalidades estão integradas, o próprio produto em si supera os produtos de ITS convencionais com economia de espaço e menos cabeamento para facilitar a instalação. Ele permite a montagem flexível em postes ou nas laterais, o que facilita a configuração no local.

A câmera de ITS All-Rounder da Hikvision é perfeita para vários cenários, como vias urbanas, rodovias, túneis e praças de pedágio. Para maiores informações, visite a página do produto em iDS-TCV907-BIR.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é um provedor de soluções IoT que tem o vídeo como sua principal competência. Dispondo de uma ampla e altamente qualificada força de trabalho de P&, a Hikvision produz uma gama completa de produtos e soluções abrangentes para uma extensa lista de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision estende seu alcance aos setores de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para concretizar sua visão de longo prazo. Os produtos da Hikvision também oferecem uma poderosa inteligência de negócios para os usuários finais, o que permite operações mais eficientes e maior sucesso comercial. Comprometida em oferecer o nível máximo de qualidade e segurança em seus produtos, a Hikvision incentiva seus parceiros a aproveitar os numerosos recursos de segurança cibernética que a Hikvision oferece, incluindo seu Centro de Segurança Cibernética. Para mais informações, visite-nos em www.hikvision.com.

