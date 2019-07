Hillstone Networks indicada no Guia de Mercado Gartner 2019 para sistemas de prevenção e detecção de intrusão

Guia de Mercado Gartner

SANTA CLARA, Califórnia, 17 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks , uma provedora líder de soluções de segurança de rede empresarial e gestão de riscos, anunciou hoje que a Hillstone Networks foi incluída com revendedora representante nopara sistemas de prevenção e detecção de intrusão* por sua solução Sistema de Prevenção de Intrusão de Rede (NIPS, em inglês) . A Hillstone acredita que esta inclusão é um testemunho da amplitude de seu alcance de mercado no fornecimento de sua visão de segurança que funciona.

O aparelho NIPS da Hillstone opera na linha e na velocidade do cabo, agrupando todo o tráfego de rede e executando profunda inspeção do pacote do tráfego. Ele também aplica regras baseadas em diversas metodologias, entre elas, análise de anomalia de protocolo, análise de assinatura, sandbox de nuvem e as mais avançadas técnicas de aprendizado na máquina, como Detecção de Comportamento Anormal (ABD, em inglês) e Detecção Avançada de Ameaça (ATD, em inglês), para bloquear ameaças. O NIPS da Hillstone pode ser implantado na rede para inspecionar o tráfego não detectado por soluções perimetrais e é uma parte integral dos sistemas de segurança de rede por seu alto desempenho, independência, melhor capacidade de proteção de sua categoria e cenários de implementação amplos e flexíveis.

"A solução NIPS da Hillstone emprega tecnologia de detecção com base em comportamento de próxima geração, bem como a tradicional detecção com base em assinatura, para pegar hackers em diferentes estágios da cadeia de ataques cibernéticos", diz Timothy Liu, diretor de tecnologia e fundador adjunto da Hillstone Networks. "Nós sabemos que com a solução NIPS da Hillstone, capacitada com IA, as organizações poderão melhor lidar com ataques avançados e ameaças internas, melhorar sua postura de defesa cibernética e reduzir os riscos de ataques cibernéticos e vazamentos".

*Fonte: Gartner, Guia de Mercado para Sistemas de Prevenção e Detecção de Intrusão (Gartner, Market Guide for Intrusion Detection and Prevention Systems), Craig Lawson, John Watts, 1 de julho de 2019

A Gartner não endossa qualquer revendedor, produto ou serviço ilustrado em suas publicações de pesquisa e não aconselha usuários de tecnologia a escolherem somente os revendedores com as melhores avaliações ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem de opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como afirmações de fatos. A Gartner desobriga-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de mercantilidade ou adequação a um propósito particular.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança de rede empresarial e de gestão de riscos da Hillstone Networks oferecem visibilidade, inteligência e proteção para assegurar que as empresas, de modo abrangente, possam ver, entender completamente e rapidamente agir contra ameaças cibernéticas. Reconhecidas por importantes analistas e da confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone cobrem a empresa da borda até a nuvem, enquanto melhora o custo total de propriedade. Para saber mais, visite www.hillstonenet.com .

