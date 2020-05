HITEC anuncia o prêmio HITEC 50 de 2020 que homenageia os principais líderes hispânicos em tecnologia na América Latina, Espanha e Portugal

CHICAGO

, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A HITEC, principal organização global de lideranças executivas, entre os executivos de nível sênior dos setores empresariais e de tecnologia, anunciou hoje os recipientes do prêmio HITEC 50 de 2020.

"Durante esses tempos sem precedentes, estamos orgulhosos por reconhecer os principais 50 líderes em tecnologia nas Américas, que contribuíram para avanços em seus campos, o que, essencialmente, permite ao mundo permanecer conectado", disse o presidente da HITEC, Omar Duque. "Estamos vivendo em um mundo em que o contato físico está limitado, mas permanecemos conectados em todo o mundo, agora mais do que nunca, e a tecnologia tem sido a força motriz que nos garante essa capacidade de interconexão. Estamos orgulhosos por poder reconhecer esses líderes globais da tecnologia", disse Duque.

A lista do prêmio HITEC 50, em destaque desde 2011, é uma compilação dos principais profissionais hispânicos da área de tecnologia na América Latina, Espanha e Portugal, para celebrar suas lideranças e realizações. Os homenageados são avaliados por suas realizações no cenário global da tecnologia, sempre em mudança, e por suas atividades de monitoramento e desenvolvimento profissional.

O prêmio HITEC 50 representa um grupo de líderes em tecnologia que nós, como uma comunidade global, observamos em busca de inspiração, inovação e impacto. É uma honra reconhecer e celebrar os líderes do prêmio HITEC 50 e exibir o alcance global da HITEC em toda a Ibero-América", disse o presidente do conselho da HITEC e presidente-executivo da Kloudspot, Inc., Guillermo Diaz, Jr.

Clique aqui para ver a lista completa do prêmio HITEC 50.

HITEC 50 – Objetivos para a América Latina/Ibero-América:

Distinguir indivíduos talentosos e destacar suas realizações;

Promover o crescimento empresarial e profissional de nossos membros;

Construir e desenvolver relacionamentos estratégicos de negócios, que irão encorajar o crescimento dentro do setor globalmente.

Sobre a HITEC:Fundada para aumentar a representação hispânica no setor da tecnologia, desafiado pela diversidade, a HITEC é a principal organização global de lideranças executivas, entre executivos de nível sênior dos setores empresariais e de tecnologia, que desenvolveram carreiras proeminentes na área da tecnologia da informação. A rededa HITEC abarca as Américas e se foca em desenvolver os mais fortes líderes executivos na área de tecnologia, equipes de liderança, empresas e pessoas que nos inspiram em um mundo centrado na tecnologia da informação mais nivelado e em rápidas mudanças. Esses líderes globais incluem executivos que lideram empresas na lista das 1.000 Globais, enquanto outros lideram algumas das maiores firmas de tecnologia controladas por hispânicos nas Américas. A HITEC habilita o crescimento empresarial e professional para seus membros e preenche ode executivos com a próxima geração de líderes hispânicos no setor de tecnologia.

FONTE Hispanic Information Technology Executive Council