Hospital da Cleveland Clinic em Weston mantém pelo terceiro ano consecutivo a primeira posição na área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale de acordo com o U.S. News &World Report

, Flórida, 28 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O hospital daClinicemobteve um empate na conquista da primeira posição de melhor hospital na área metropolitana deno período de 2020-2021, de acordo com a classificação anual dos Melhores Hospitais recentemente publicada no. O hospital emobteve pelo terceiro ano consecutivo a posição mais alta na área metropolitana de. A pesquisa anual classifica 67 hospitais na região metropolitana local dos condados de, e também em todo o estado da Flórida.

Weston

No geral, o hospital da Cleveland Clinic emobteve um empate para a quinta posição na Flórida. O hospital da Cleveland Clinic Indian River empatou na 19ª posição e a Cleveland Clinic Martin Health também empatou na 28ª posição no estado. Uma lista completa dos hospitais classificados recentemente está disponível on-line em www.usnews.com/hospitals

"Continuamos a nos concentrar nos cuidados de alta qualidade e resultados excelentes, sendo uma honra sermos reconhecidos pelo trabalho que realizamos em prol de nossos pacientes", disse o doutor Joseph Iannotti, Ph.D., CEO interino e presidente da Cleveland Clinic Florida, e diretor acadêmico e de inovação. "O reconhecimento pertence aos nossos cuidadores que estão comprometidos em colocar os pacientes em primeiro lugar."

O programa de gastroenterologia e cirurgia gastrointestinal em Weston continua a ser reconhecido nacionalmente ocupando a 29ª posição nos Estados Unidos. É o único programa de cirurgia gastrointestinal e de gastroenterologia no sul da Flórida a ser classificado nacionalmente e um de apenas quatro no estado.

Além das classificações locais e estaduais, quatro das especialidades do hospital da Cleveland Clinic em Weston foram avaliadas como de "alto desempenho" em 2020-21. Entre as especialidades estão geriatria, nefrologia, neurologia e neurocirurgia, e pneumologia e cirurgia dos pulmões.

O hospital Cleveland Clinic em Weston também classificou-se como de "alto desempenho" em sete doenças e procedimentos avaliados pelo U.S. News &World Report, incluindo cirurgia da válvula aórtica, insuficiência cardíaca, cirurgia de câncer de cólon, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), artroplastia ou prótese de quadril, artroplastia de joelho e cirurgia de câncer do pulmão.

Os hospitais da Cleveland Clinic Florida na Treasure Coast também foram reconhecidos pelo U.S. News &World Report pelos cuidados de alta qualidade. Os hospitais da Cleveland Clinic Indian River e Martin Health obtiveram avaliação de alto desempenho em insuficiência cardíaca, cirurgia de câncer de cólon, doença pulmonar obstrutiva crônica e prótese de quadril.

O hospital de Indian River apresentou um empate na 19a posição na Flórida, elevando-se da 27ª posição ocupada no estado no ano anterior. Martin Health empatou na 28a posição dos hospitais na Flórida.

O U.S. News publica os Melhores Hospitais para orientar os pacientes que precisam de níveis altos de cuidados por necessitarem enfrentar cirurgias complexas, doenças complicadas ou riscos adicionais devido a outros problemas de saúde ou idade. Medidas objetivas, como a sobrevivência de pacientes e dados de segurança, a adequação dos níveis de alocação de enfermeiros e outros dados, determinaram em grande parte as classificações na maioria das especialidades.

Sobre a Cleveland Clinic na região da Flórida

A Cleveland Clinic na região da Flórida é um provedor de cuidados de saúde sem fins lucrativos e com múltiplas especialidades integrando desde cuidados clínicos e hospitalares até pesquisas e educação. A região da Flórida inclui atualmente Cleveland Clinic Indian River Hospital, Cleveland Clinic Martin Health e Cleveland Clinic Weston Hospital, com cinco hospitais e inúmeros ambulatórios nos condados de Broward, Palm Beach, Martin e St. Lucie. A região da Flórida constitui uma parte integral da Cleveland Clinic em Ohio, onde o fornecimento de cuidados excepcionais aos pacientes baseia-se nos princípios de cooperação, compaixão e inovação. Os médicos da Cleveland Clinic são especializados no tratamento de doenças complexas envolvendo diagnósticos difíceis. Para mais informações sobre a Cleveland Clinic Florida acesse www.clevelandclinicflorida.org. Siga-nos no Twitter e Facebook.

