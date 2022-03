Huawei apresenta o NetEngine 8000 F8 para ajudar as empresas a construírem WANs ágeis, confiáveis e inteligentes

BARCELONA

, Espanha, 1º de março de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, no MWC2022,, vice-presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, apresentou o roteador inteligente de serviço universal NetEngine 8000 F8 durante o IP Club Carnival. Este produto apresenta arquitetura confiável, densidade ultra-alta e fatiamento FlexE de 10GE, ajudando clientes de setores como finanças, energia, transporte e ISP a construírem WANs ágeis, confiáveis e inteligentes para acelerar a transformação digital.

O NetEngine 8000 F8 adota separação de controle de encaminhamento, comutação independente e design de redundância para placas de controle, placas de comutação, fontes de alimentação e ventoinhas, oferecendo confiabilidade aprovada por operadoras. Com duas tecnologias patenteadas de economia de energia — SRU (unidade de comutação e roteamento) backup on-line e circuito retificador — este roteador reduz o consumo de energia em 30% e é um produto pioneiro em neutralidade de carbono.

Ultra-alta densidade

O NetEngine 8000 F8 oferece uma capacidade de encaminhamento de 2 Tbps, que pode evoluir para 6,4 Tbps no futuro. Ele suporta até 32 PICs e 24*100GE/240*10GE/320*GE portas. Com uma densidade de portas duas vezes maior do que a dos produtos rivais, é altamente econômico.

Fatiamento de FlexE 10GE

O NetEngine 8000 F8 oferece o mais recente subcartão FlexE 10GE, que suporta granularidade em nível de Mbps e fatias de rede de nível 10K. Os roteadores da série NetEngine 8000 da Huawei suportam FlexE de 10GE/50GE/100GE e podem oferecer melhor garantia de experiência diferenciada para redes de produção que exigem alta confiabilidade de serviços, como redes de energia e de transporte.

Com inovação contínua em hardware e software com base em roteadores inteligentes da série NetEngine 8000, a solução CloudWAN 3.0 da Huawei oferece três recursos principais: provisionamento de um clique, uma rede para todos e O& integrado(operação e manutenção). Esses recursos ajudam os clientes em setores como finanças, energia, transporte e ISP a criar WANs centradas na experiência.

Provisionamento com um clique

A computação de caminho (rota) inteligente baseada em SRv6 líder do setor gera automaticamente caminhos com base em latência de serviços, largura de banda e outros requisitos, garantindo implementação em nível de minuto e latência comprometida para serviços de produção. Se compararmos uma rede tradicional a um sistema de correio tradicional no qual não temos ideia da transmissão intermediária e do horário de chegada das cartas, o SRv6 pode ser comparado a um sistema moderno de remessa aérea. A bagagem dos passageiros pode chegar ao destino dentro do menor tempo e as estações de trânsito são claramente mostradas. A Huawei tem liderado o setor na comercialização do SRv6. Atualmente, a Huawei implementou o SRv6 em mais de 100 redes de clientes em todo o mundo.

Uma rede para todos

A tecnologia FlexE de fatiamento de rede é usada para alcançar a largura de banda de serviço comprometida. Uma rede tradicional é como uma estrada congestionada, onde os veículos dedicados podem encontrar congestionamentos a qualquer momento. A tecnologia de fatiamento de rede é como criar uma faixa exclusiva na estrada para garantir que os veículos dedicados não sejam afetados por congestionamentos de tráfego. Dessa forma, os serviços de produção, como SCADA e proteção de relés no setor de energia, podem ser isolados com segurança, e os serviços de produção e de escritório podem ser transferidos para uma rede, reduzindo o CAPEX.

O& integrado

Ao contrário de outras tecnologias de medição de fluxo em banda do setor, a tecnologia IFIT da Huawei de medição de fluxo em banda per-hop habilita o gêmeo digital para redes. Redes tradicionais, como uma cena de acidente que requer orientação no local, ainda precisam de manutenção manual. A IFIT e a SDN, em comparação, são como um sistema de navegação de veículos que identifica claramente os congestionamentos de tráfego e ajusta as rotas em tempo real para evitar estradas congestionadas. A IFIT permite a visualização da qualidade do serviço em tempo real, detecção, demarcação e recuperação de falhas em nível de minuto e zero interrupção de serviço, tornando as redes mais inteligentes e seguras.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a inovar com base no IPv6 aprimorado para construir WANs ágeis, confiáveis e inteligentes, estabelecendo assim uma base sólida de conectividade para vários setores e ajudando os clientes a acelerar a transformação digital e alcançar o sucesso dos negócios.

O MWC22 Barcelona será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. O estande de negócios empresariais da Huawei está localizado no 1H50, Sala 1, Fira Gran Via. Para mais informações, acesse: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

