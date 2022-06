Huawei Cloud anunciou 15 serviços inovadores para inspirar novos valor com parceiros e desenvolvedores

SHENZHEN, China

15 de junho de 2022

Huawei Cloud

/PRNewswire/ -- Hoje, na Conferência de Parceiros e Desenvolvedores da Huawei, aanunciou 15 serviços inovadores e duas estruturas de colaboração entre parceiros, a GoCloud e a GrowCloud. Também na conferência, foi dado início à emblemática competição de TIC da Huawei, a Huawei Developer Competition.

Zhang Ping'an, CEO da Huawei Cloud, disse em seu discurso: "À medida que as empresas mergulham mais fundo na digitalização, a adoção de SaaS está aumentando em todos os setores. Nos próximos dez anos, estamos indo rumo a uma década de ouro de SaaS. A Huawei Cloud fornece tudo como um serviço. Empenhamo-nos para desenvolver a melhor nuvem para levar o SaaS mais rapidamente para as indústrias. Ao inovar continuamente em serviços de nuvem e trabalhar em estreita colaboração com parceiros e desenvolvedores, esperamos estimular a inovação e iluminar o futuro juntos."

Entre os 15 serviços inovadores estão experiência como um serviço, tecnologia como um serviço e infraestrutura como um serviço. Eles incluem; dois serviços centrais de aPaaS:; e a nova. Zhang também anunciou o pipeline de governança de dados DataArts e vários novos serviços para os outros três pipelines. São serviços humanos virtuais para o pipeline de conteúdo digital MetaStudio, ModelBox (uma estrutura de desenvolvimento de aplicativos de IA) para o pipeline de desenvolvimento de IA ModelArts e CodeArts IDE para o pipeline de desenvolvimento de software DevCloud.

Duas estruturas de colaboração, a GoCloud e a GrowCloud, também foram anunciadas e estão preparadas para ajudar os parceiros a melhorar a competência e expandir o mercado. A GoCloud tem como objetivo cultivar a competência dos parceiros, ajudar os parceiros a desenvolver soluções e serviços robustos na Huawei Cloud e gerar mais valor para os clientes. A GrowCloud visa ajudar os parceiros a ampliar a cobertura do cliente, acelerar o crescimento das vendas e alcançar o sucesso compartilhado.

A Huawei Cloud sempre deu grande importância ao ecossistema. Atualmente, a Huawei Cloud tem mais de 38 mil parceiros, 3,02 milhões de desenvolvedores e 7.400 ofertas de marketplace lançadas por parceiros. Como a base em nuvem de um mundo inteligente, a Huawei Cloud colabora com ecossistemas como Kunpeng, Ascend, HarmonyOS e Huawei Mobile Services (HMS) para dar suporte ao ecossistema dos desenvolvedores. A Huawei Cloud tem como objetivo atrair mais de 1,4 milhão de desenvolvedores este ano e pretende capacitar um total de cinco milhões de desenvolvedores.

A Huawei Developer Competition, com o tema "Spark Infinity", foi lançada oficialmente na conferência. Como a principal competição de TIC da Huawei, a Huawei Developer Competition criou a Cloud Foundation Track e a Industry Track, abrangendo seis regiões do mundo e oferecendo um conjunto de prêmios de cinco milhões de yuans. A Huawei Cloud dá as boas-vindas a estudantes, empresas e entusiastas de tecnologia para que participem e gerem um novo valor na nuvem.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839407/1.jpg

FONTE Huawei