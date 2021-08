HUAWEI CLOUD aumenta o investimento na América Latina e no Caribe com novos lançamentos, e novos programas de parceria

CIDADE DO MÉXICO, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Aanunciou hoje que lançará programas de parceria na América Latina e no Caribe, entre outros o Spark Program, o qual fornece um fundo de USmilhões para a inovação de Start-ups, e o Huawei Mobile Services (HMS) Ecosystem Program, o qual fornece um fundo de USmilhões para permitir que desenvolvedores de aplicativos e parceiros melhorem a experiência na nuvem.

Como parte da celebração do seu segundo aniversário na regiao, a HUAWEI CLOUD realiza uma série de atividades de 25 de agosto até 3 de setembro. A HUAWEI CLOUD, junto com seus clientes e parceiros, compartilharão experiências em transformação digital e atualização inteligente.

O evento inclui uma série de lançamentos, cobrindo serviços nativos da nuvem, big data, IA e vídeo. Os seguintes serviços de nuvem serão lançados pela primeira vez na região: Intelligent EdgeCloud (IEC), Intelligent EdgeFabric (IEF), KYON (Keep Your Own Network), FunctionGraph 2.0, Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM), Container Guard Service (CGS), banco de dados GaussDB, ModelArts Pro (plataforma de desenvolvimento de IA para empresas), e Cloud-native Video Service. Essas ofertas poderosas ajudam nossos clientes na região a simplificar as conexões, a implantação, a análise de dados, a adoção de IA, e a implementação dos serviços, facilitando suas transformações digitais.

Quatro iniciativas para acelerar a transformação digital e a atualização inteligente

"A nuvem é o núcleo da indústria de ICT e uma força motriz chave para a digitalização da indústria", disse o Sr. Zhang Ping'an, vice-presidente sênior da Huawei, CEO da Huawei Cloud BU, e presidente do Huawei Consumer Cloud Service. "A Huawei prevê que 80% das empresas usarão tecnologias nativas da nuvem até 2023 e, até 2025, 97% das grandes empresas usarão IA para melhorar a eficiência na produção e operação, e todas as empresas usarão tecnologias da nuvem. HUAWEI CLOUD está empenhada em ajudar as empresas implantar e usar a nuvem para obter uma vantagem inicial na nova onda da economia digital. Com isso, conquistamos a confiança de cada vez mais clientes e parceiros no mundo inteiro. "

"A HUAWEI CLOUD valoriza a estratégia de construir uma presença global no nível local. A América Latina é um dos mercados emergentes mais importantes para a computação em nuvem. A HUAWEI CLOUD tem investido fortemente neste mercado e alcançou um rápido crescimento", disse o Sr. Zhang Ping'an. "Olhando para o futuro, aumentaremos nosso suporte para a transformação digital, e a atualização de sistemas inteligentes de nossos clientes na América Latina por meio de quatro iniciativas: inovação tecnológica contínua, alcance conjunto com a HUAWEI CLOUD e a Huawei Mobile Services, serviços globais + locais, e ecossistemas de negócios de alta qualidade. Convidamos mais parceiros a participar. Juntos, construiremos um ecossistema digital robusto no mundo inteiro, e lançaremos as bases da nuvem para um mundo inteligente."

usando a base sólida da Huawei construída por 80.000 engenheiros de P& e com um investimento anual de 15 bilhões de dólares em P&, acontinua a inovar em serviços nativos na nuvem, IA, e big data, oferecendo serviços globais em nuvem com grande elasticidade, desempenho e consistência.

Alcance conjunto com a HUAWEI CLOUD e a Huawei Mobile Services (HMS): Esta iniciativa de sinergia nuvem-nuvem permite uma colaboração profunda entre a HUAWEI CLOUD e a Huawei Consumer Cloud para mídia, audiovisual, finanças, interconexão industrial e educação médica. A sinergia visa fornecer tecnologias e experiências consistentes para desenvolvedores e parceiros, por meio de contas unificadas, plataformas de desenvolvimento, bem como distribuição e operação de aplicativos.

Serviços globais + locais: a HUAWEI CLOUD construiu 45 zonas de disponibilidade (AZs) em 23 regiões ao redor do mundo. Durante o ano passado, a HUAWEI CLOUD investiu continuamente na América Latina e no Caribe, colocando a segunda região online no México, e adicionando duas novas AZs no Brasil e no Chile. A partir de hoje, a HUAWEI CLOUD opera em três regiões principais no Chile, Brasil e México, e em duas regiões no nível de país na Argentina e no Peru, com oito AZs no total. A HUAWEI CLOUD tem o mais grande numero de nós da América Latina. O investimento implacável em recursos ajuda a fornecer aos clientes uma experiência de serviço em nuvem estável, eficiente e de baixa latência.

Ecossistema de negócios de alta qualidade: a HUAWEI CLOUD tem mais de 20.000 parceiros, incluindo parceiros de consultoria, SaaS, e de software. No processo de implantação global, a HUAWEI CLOUD se concentrou na construção de um ecossistema global multidimensional, e na complementação das vantagens de diferentes regiões para criar valor máximo para os clientes. No futuro, a HUAWEI CLOUD se envolverá com mais parceiros na América Latina e no Caribe, e trará suas capacidades para a outras regiões do mundo com o fim de criar sucesso compartilhado para todos.

Investimento contínuo na América Latina e maior suporte para parceiros

"Posicionamos nossa empresa não apenas como fornecedora líder de infraestrutura e serviços em nuvem, mas também como parceira de negócios de longo prazo na América Latina e no Caribe, bem como um ciudadano corporativo responsável", disse Fernando Liu, presidente Departamento de Negócios na Nuvem da Huawei na América Latina. "Como fornecedor de serviços em nuvem com o maior número de nós, e com o crescimento mais rápido na América Latina e no Caribe, a HUAWEI CLOUD continuará investindo mais na América Latina com mais nós locais, novas soluções, e com suporte para parceiros. Estamos empenhados em trazer tecnologia de ponta para a região. "

Fernando Liu também enfatizou a crença da HUAWEI CLOUD em um ecossistema co-criado de sucesso compartilhado, à medida que a HUAWEI CLOUD trabalha com parceiros para levar a transformação digital e a atualização inteligente a novos patamares na América Latina e no Caribe. No seu segundo aniversário, a HUAWEI CLOUD está lançando uma série de iniciativas de suporte para parceiros HMS, parceiros SaaS, e para start-ups.

Programa Spark: Um fundo de US $ 10 milhões para incentivar e apoiar a inovação em start-ups na América Latina e no Caribe.

milhões para incentivar e apoiar a inovação em start-ups na América Latina e no Caribe. Programa de ecossistema HMS: Um fundo de US $ 10 milhões para permitir que desenvolvedores e parceiros lancem aplicativos na Huawei AppGallery. O programa também ajuda a experimentar melhor a sinergia dispositivo-nuvem com base na plataforma HUAWEI CLOUD .

milhões para permitir que desenvolvedores e parceiros lancem aplicativos na Huawei AppGallery. O programa também ajuda a experimentar melhor a sinergia dispositivo-nuvem com base na plataforma . Programa de Parceiro de Serviço: Oferece incentivos adicionais para parceiros de consultoria que for acreditados com a Certificação de Capacidade de Serviço (SCC).

Programa de Parceiros SaaS e Programa de Mercado: Políticas técnicas e comerciais focadas em apoiar parceiros técnicos, e ajudá-los a desenvolver soluções baseadas na HUAWEI CLOUD . O Programa Marketplace apóia os parceiros em todo o ciclo de vendas, ajudando-os a alcançar maior sucesso nos negócios.

Desde 2019, atem trabalhado com mais de 1000 parceiros de consultoria e 200 parceiros técnicos na América Latina, cobrindo 14 países latino-americanos e caribenhos, impulsionando a região para a transformação digital e atualização inteligente em logística, manufatura, transporte, varejo, educação e telecomunicações.

