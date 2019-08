HUAWEI CLOUD impulsiona transformação digital das indústrias da América Latina com nova região no ChilePR Newswire

SANTIAGO, Chile, 29 de agosto de 2019

SANTIAGO, Chile, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Na Conferência do Chile de 2019 da HUAWEI CLOUD, a HUAWEI CLOUD anunciou que sua região no Chile está aberta para negócios, oferecendo uma plataforma em nuvem completa e uma ampla gama de serviços de Inteligência Artificial (AI) para a América Latina. Representantes governamentais, de empresas líderes e de grandes universidades e outras instituições participaram da conferência para conferir como os novos serviços e soluções de nuvem podem acelerar o crescimento econômico da América Latina.

A transformação digital faz parte da pauta do Chile nos últimos anos, e o país introduziu tecnologias avançadas, como a informática baseada na nuvem, AI, 5G e cabos submarinos para alavancar a economia e elevar os padrões de vida. Como centro digital da América Latina, o Chile é uma base sólida para a nova região da HUAWEI CLOUD, que atenderá ao Chile e a todo o restante da América Latina.

Zou Zhilei, presidente regional da Huawei Latin America, comentou: "A Huawei tem atendido ao Chile por 16 anos e conquistamos a confiança dos clientes, parceiros, instituições, universidade e governos do país. A missão da HUAWEI CLOUD aqui é criar um ambiente fértil para empresas e governos para a transformação digital e aprimorar a competitividade internacional".

Para atender às demandas das aplicações digitais atuais e futuras da região, a HUAWEI CLOUD oferece latência doméstica de apenas 20ms, e uma latência de 50ms para os outros países da América Latina.

Edward Deng, presidente de mercado global da HUAWEI CLOUD, declarou: "A nuvem, AI, IoT, e 5G serão importantes propulsores desta transformação. Todos os setores podem concretizar progressos significativos com a adoção dessas tecnologias. A região do Chile é a nossa primeira na América Latina e lançaremos mais regiões este ano. Impulsionaremos governos e empresas em toda a América Latina para promover o desenvolvimento econômico da região com um leque completo de serviços de AI, serviços de nuvem multi-arquitetura, excelentes nuvens híbridas e suporte técnico local completo".

O programa HUAWEI CLOUD Partner Network (HCPN) também foi apresentado na conferência, com 36 parceiros da Huawei de toda a América Latina, designados parceiros certificados do programa. Através do programa, a HUAWEI CLOUD trabalhará em conjunto com parceiros locais para a construção de um ecossistema aberto. O programa oferece aos parceiros suporte comercial, técnico, de marketing e de entrada no Mercado para os ajudar no desenvolvimento de soluções ou serviços para alavancar o sucesso de seus negócios com a HUAWEI CLOUD.

Cristián Rodríguez, diretor da Invest Chile comentou: "O investimento da Huawei para oferecer sua nuvem pública ao Chile e atender ao país e ao restante da América Latina reforça ainda mais a posição do país como hub digital e líder da região em termos de transformação tecnológica e de infraestrutura. A isso, também somamos nosso compromisso de sermos uma economia aberta e competitiva, cada vez mais digitalizada e automatizada. Hoje, convivemos com a Inteligência Artificial e precisamos estar preparados, como país, e preparar nossa infraestrutura para o mercado de trabalho do futuro".

Valendo-se de anos de conhecimento e experiência profundos das exigências da indústria, a HUAWEI CLOUD agora oferece um leque amplo de soluções para fins gerais e específicas para a indústria paro governos e empresas do Chile e da América Latina, em setores como desenvolvimento urbano, comércio digital, educação, finanças, internet, cuidados com a saúde, manufatura e logística. O principal objetivo é aprimorar a eficiência urbana, acelerar a transformação da indústria e tornar as empresas mais competitivas. Estes serviços de nuvem de alto desempenho e baixa latência são confiáveis, seguros e de baixo custo. Além disso uma equipe de serviço local da Huawei oferece suporte 24 horas por dia, sete dias por semana, em espanhol, para toda a América Latina.

Desde junho de 2019, a HUAWEI CLOUD e seus parceiros abriram 23 regiões com um total de 44 zonas de disponibilidade e lançaram mais de 180 serviços de nuvens e mais de 180 soluções.

