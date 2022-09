Huawei Cloud Meeting facilita diálogo de taikonautas da Shenzhou-14 com jovens africanos

SHENZHEN, China

8 de setembro de 2022

/PRNewswire/ -- Três astronautas chineses da Shenzhou-14 (taikonautas), que atualmente estão no espaço, participaram de um diálogo com estudantes de vários países africanos por meio de videoconferência no dia 6 de setembro. Por trás do sucesso deste evento transmitido ao vivo globalmente estava o suporte inabalável oferecido pela Huawei Cloud Meeting, que garantiu a conexão de vídeo perfeita entre todos os participantes.

China

China

China

Este ano marca o 20º aniversário do início das relações diplomáticas entre ae a União Africana. A atividade, co-organizada pela missão dajunto à União Africana, Agência Espacial Tripulada da(CMS) e Comissão da União Africana (AUC), foi uma das atividades preparadas para comemorar a ocasião. Foi a primeira vez que os taikonautas tiveram um diálogo direto com adolescentes africanos.

Adolescentes da Argélia, Egito, Etiópia, Namíbia, Nigéria, Senegal, Somália e África do Sul tiveram a oportunidade de fazer perguntas aos três taikonautas. Os taikonautas Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe estão atualmente em uma missão na estação espacial Tiangong e responderam a perguntas sobre a vida no espaço, experimentos científicos e o crescimento que tiveram.

A rede global SparkRTC garantiu as conexões estáveis de vídeo HD em tempo real para os participantes das reuniões presenciais e on-line, na China e nos países africanos acima mencionados. A interpretação simultânea entre chinês, inglês e francês permitiu que todos expressassem facilmente suas ideias e se entendessem melhor. As diversas funções de controle de reuniões asseguraram que o evento ocorresse de forma ordenada. O profissionalismo de ponta a ponta e a equipe de serviço global da Huawei Cloud garantiram a estabilidade das conexões de vídeo.

A Huawei Cloud Meeting garante o acesso estável a mais de 170 países e regiões. A plataforma tem um histórico comprovado de apresentações em mais de 500 conferências internacionais e conquistou a confiança de mais de 1,5 milhão de clientes nos setores público e privado. A solução profissional de reunião em nuvem ajuda as organizações a se tornarem digitais e melhorarem a eficiência.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1893524/20220907_193008_WeLinkPC__ID_6a6b83e3ad7c.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD