Huawei Digital Power busca criar comunidade de parceiros globais competentes para futuro verde e brilhante

, 11 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Com foco implacável no sucesso de seus parceiros comerciais, a Huawei Digital Power recentemente sediou apara explorar maneiras de construir um sistema de parceria competente para um futuro verde e brilhante por meio de soluções competitivas de carbono zero para qualquer cenário, serviço de qualidade e uma estratégia inovadora de parceria. Devido à Covid-19, a série de eventos virtuais, com a Ásia Pacífico , a América Latina e a Europa , reunirá parceiros de 81 países.

James Li

"A neutralidade de carbono tornou-se o objetivo comum mais urgente do mundo, o que também impulsiona uma revolução na geração e no consumo de energia e acelera a atualização industrial. A transformação energética traz oportunidades industriais e comerciais em abundância. Ao integrar as tecnologias eletrônicas digitais e de potência elétrica, a Huawei Digital Power está impulsionando a revolução energética e se juntando aos nossos parceiros para construir um futuro verde e brilhante", disse, membro do Conselho de supervisão da Huawei e presidente de marketing, vendas e serviços da Huawei Digital Power, em seu discurso de boas-vindas.

O Sr. Li acrescentou que a estratégia de ecossistema é a parte principal da estratégia de desenvolvimento da Huawei Digital Power. O setor de energia digital é essencialmente um setor de ecossistema. Estamos empenhados em fazer algo certo para agregar valor aos parceiros, compartilhar benefícios com eles e melhorar suas capacidades. E uniremos forças com cada parceiro competente e ambicioso para construir um futuro verde e brilhante por meio da estratégia de ecossistema cooperativo em vários níveis e vários negócios.

O setor de energia digital precisa de um ecossistema, e é por isso que a Huawei Digital Power elaborou a estratégia de ecossistema "3-4-5-6"'. "Dividimos os serviços de parceiros em três domínios: smart PV, data center e site facility e o domínio interno da Huawei, para permitir que todos os participantes se concentrem em seus pontos fortes. Ao cooperar com parceiros, aderimos aos quatro princípios a seguir: lucratividade, simplicidade, capacitação e ecossistema. Com isso em mente, implementaremos cinco medidas importantes este ano: construir um sistema de parceiros centrado no setor de energia digital, otimizar as plataformas de TI, promover a padronização, aumentar o marketing e a propaganda da marca e aumentar a entrada de recursos. Tudo isso para ajudar os parceiros a melhorar seis recursos em vendas, serviços, marketing e assim por diante", enfatizou o Sr. Li em seu discurso.

A Ecosystem Partner Summit (cúpula anual de parceiros do ecossistema), desenvolvida para mostrar os recursos e ferramentas que nossos parceiros precisam para impulsionar a rentabilidade, representa a intensificação dos esforços da Huawei na construção de uma sociedade inteligente e de carbono zero. Zhou Taoyuan, presidente de produtos e soluções da Huawei Digital Power, apresentou, na cúpula, a solução de carbono zero da Huawei para todos os cenários, com "cinco tecnologias fundamentais, quatro cenários de aplicação e uma nuvem". A solução engloba o Smart PV Generator FusionSolar 8.0, o Green Residential Power 2.0, o Green C& Power 1.0, o Off-grid (remoção de combustível) Power Supply Solutions, o Energy Cloud, o Zero-carbon Data Center, o Zero-carbon Site, o Smart Charging Network e o Modular Power.

Representantes de parceiros do ecossistema de diferentes cantos do mundo compartilharam suas percepções sobre as estratégias de marketing durante a pandemia, as estratégias de expansão de mercado, o crescimento de negócios, entre outros, na cúpula virtual. Setenta e dois parceiros de melhor desempenho em todo o mundo foram selecionados para serem premiados por sua dedicação à criação de valor em 2020. Em poucos anos, alguns dos parceiros expandiram seus negócios para mais de uma dúzia de países, graças à cooperação com a Huawei. Assim como o Sr. Li disse: "A Huawei não impõe limites aos nossos parceiros, portanto, sonhe alto e alcance ainda mais."

Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá junto. A Huawei Digital Power se concentrará em nossa estratégia de ecossistema e unirá forças com nossos parceiros para construir um planeta mais verde e sustentável que continuará a nos abrigar.

