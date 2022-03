Huawei divulga atualizações totalmente novas para sua Solução de Rede em Nuvem Inteligente, acelerando a transformação digital em todos os setores

BARCELONA

Steven Zhao

, Espanha, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Durante o Mobile World Congress (MWC2022),, vice-presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, fez um discurso intitulado "Go Digital Faster with the Intelligent Cloud-Network" no IP Club Carnival. Zhao observou que a Huawei mantém as mudanças mais recentes nos cenários dos clientes com sua Solução de Rede em Nuvem Inteligente de ponta a ponta. Ao fazer atualizações em três domínios principais — CloudCampus 3.0, CloudWAN 3.0 e CloudFabric 3.0, a solução lançará poder de computação e inteligência ininterruptos para cada empresa, acelerando a transformação digital em todos os setores.

Zhao destacou que as redes IP — ao conectar as coisas em uma extremidade e as aplicações em outra— são a base para a transformação digital em todos os setores. À medida que a transformação digital empresarial entra na "zona de águas profundas", as redes IP enfrentam novos desafios. Especificamente, a conectividade se estende de pessoas apenas para inúmeros terminais de IoT, colocando enorme tensão nas operações e manutenção manuais (O&). Além disso, os serviços se expandem de cenários de escritório para cenários de produção, exigindo requisitos mais altos nos Acordos de Nível de Serviço de Rede (SLAs), enquanto os próprios serviços estão mudando de forma frequente e rápida para atender aos requisitos personalizados dos clientes. Isso exige que as redes IP mantenham o ritmo com a nuvem para que o provisionamento e as alterações de serviço mais ágeis sejam realizados.

Para enfrentar tais desafios, a Huawei atualizou sua Solução de Rede em Nuvem Inteligente com componentes totalmente novos nos três seguintes cenários:

A Solução de Redes de Data Center hiperconvergente CloudFabric 3.0 , que tem características-chave "rápidas" e "estáveis", é ideal para a construção das melhores redes de data center da categoria, ajudando as empresas a entrar em um centro de serviços com super poder de computação. Esta solução rica em recursos oferece a única rede de direção autônoma L3.5 do setor, que é necessária para impulsionar os data centers empresariais em direção a múltiplas nuvens e múltiplos DCs. Outro destaque é os novos switches de data center multicast (HAM) de alta disponibilidade com alta confiabilidade, baixa latência e alto rendimento, facilitando a construção de redes físicas estáveis e confiáveis.

A solução CloudWAN 3.0 foi projetada para construir um WAN ágil, confiável e inteligente, colocando poder de computação ilimitado a seu alcance. Esta solução à prova de futuro utiliza provisionamento com um clique para implementação rápida de serviço em minutos. Além disso, atinge uma rede para todos os serviços, reduzindo muito o CAPEX, enquanto seu recurso integrado de O& aprimora drasticamente a eficiência. Adicionalmente, o novo roteador de serviço universal inteligente NetEngine 8000 F8 é uma boa escolha para clientes em finanças, energia, transporte, ISP e outros setores, ajudando a melhorar continuamente a confiabilidade WAN e atender plenamente aos requisitos de serviços diferenciados.

A solução CloudCampus 3.0 baseia-se em inovações contínuas nos campos WLAN, LAN S8700 e SD-WAN e apresenta uma ampla gama de produtos totalmente novos, incluindo pontos de acesso AirEngine 6761, switches CloudEngine s8700 e roteadores NetEngine AR6710. Dessa forma, a CloudCampus 3.0 se destaca oferecendo experiência de acesso "300 Mbps @ em todos os lugares" para as empresas e dobrando a eficiência de acesso à nuvem. Com esses pontos fortes, o CloudCampus 3.0 pode ser amplamente utilizado em setores como educação, saúde, finanças e energia, ajudando as empresas a reduzir o tempo de lançamento no mercado e melhorar a eficiência operacional.

Até a presente data, a Solução de Rede em Nuvem Inteligente da Huawei atendeu clientes em educação, transporte, finanças, energia e outros setores em mais de 140 países e regiões. Analisando o futuro, a Huawei continuará a trabalhar em estreita colaboração com clientes e parceiros globais, mergulhar em diversos cenários do setor e melhorar a competitividade das redes em nuvem inteligente. Dessa forma, a Huawei tem como objetivo consolidar ainda mais a base digital e acelerar a transformação digital em todos os setores.

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via Salão 1. Para mais informações, acesse: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

