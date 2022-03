Huawei divulga solução de inspeção inteligente de linhas de transmissão de energia 2.0 -- detecta riscos e protege linhas

BARCELONA , Espanha

/PRNewswire/ -- No Mobile World Congress 2022, durante a cúpula de transformação digital industrial, a Huawei divulgou a solução de inspeção inteligente de linhas de transmissão de energia 2.0. Por meio de duas subsoluções — visualização de canais e segurança de fundação de torre — ela aborda alguns dos principais problemas na inspeção manual de linhas e segurança do perímetro da fundação da torre. A solução está prevista para ajudar as empresas de energia elétrica a detectar cada um dos riscos e proteger cada uma das linhas.

A inspeção manual tradicional das linhas de transmissão de energia enfrenta uma infinidade de problemas, incluindo segurança, gestão, eficiência, resposta, desempenho em tempo real e riscos operacionais. Para abordá-los, a Huawei desenvolveu a solução de inspeção inteligente de linhas de transmissão de energia 1.0, que integra visão inteligente, energia local e backhaul de micro-ondas. Ela garante um backhaul de dados confiável e visualiza o status das linhas de transmissão de energia em ambientes onde os sinais estão ausentes, a fonte de alimentação não está disponível e a geração de imagens é difícil. A versão 2.0 atualizada adiciona várias funções principais. Ela inclui a conexão entre radar e vídeo que monitora constantemente as condições ao redor da fundação da torre, protegendo a rede elétrica.

A fundação da torre é o esqueleto que suporta a operação estável e confiável de linhas de transmissão de energia. No entanto, ela enfrenta muitas ameaças artificiais e naturais. Ao mesmo tempo, a inspeção manual é perigosa e realizada em ambientes severos. É por isso que a Huawei adicionou a segurança da fundação de torre à sua solução de inspeção atualizada. Agora, ela pode se adaptar a soluções de linha para várias distâncias, gerenciar até 600.000 câmeras e processar uma riqueza de dados. O centro de inspeção e as equipes colaboram para dar suporte à inspeção a cada etapa. Isso é complementado por conexão entre radar e vídeo, permitindo inspeção de cobertura total e detecção de qualquer invasão por pessoal não autorizado em tempo real.

A inspeção inteligente de linhas de energia 2.0 da Huawei integra quatro recursos centrais: uma ampla variedade de algoritmos de alta precisão, tecnologias de autorede seguras e controláveis, produtos integrados leves e fáceis de instalar e O& eficientes com iteração rápida e longa duração da bateria. Esta solução protege cada linha de transmissão de energia, tornando-a segura, eficiente, ecológica e focada na experiência.

Segura: substitui visitas manuais ao local por inspeção inteligente, diagnostica remotamente riscos potenciais, melhora a densidade de cobertura de inspeção de 60% para 100%, reduz a frequência anual de interrupções de energia, evita 90% das interrupções temporárias não planejadas e garante consumo de energia estável e seguro para todo o setor.

substitui visitas manuais ao local por inspeção inteligente, diagnostica remotamente riscos potenciais, melhora a densidade de cobertura de inspeção de 60% para 100%, reduz a frequência anual de interrupções de energia, evita 90% das interrupções temporárias não planejadas e garante consumo de energia estável e seguro para todo o setor. Eficiente: reduz o tempo de inspeção de 20 dias para 2 horas, tornando-o 80 vezes mais eficiente. Associa a plataforma e os aplicativos inteligentes para digitalizar os serviços, melhorando a velocidade de resposta e a eficiência do processamento de tarefas em 30%.

reduz o tempo de inspeção de 20 dias para 2 horas, tornando-o 80 vezes mais eficiente. Associa a plataforma e os aplicativos inteligentes para digitalizar os serviços, melhorando a velocidade de resposta e a eficiência do processamento de tarefas em 30%. Ecológica: reduz o número de funcionários e veículos de inspeção, reduzindo as emissões de carbono. Por exemplo, para cada 5.000 km de linhas, estima-se que a solução reduza as emissões de carbono em 16,2 toneladas por ano para cada veículo. Além disso, a solução ajuda a identificar rapidamente emergências (como incêndios em montanhas), proteger a natureza e melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia.

reduz o número de funcionários e veículos de inspeção, reduzindo as emissões de carbono. Por exemplo, para cada 5.000 km de linhas, estima-se que a solução reduza as emissões de carbono em 16,2 toneladas por ano para cada veículo. Além disso, a solução ajuda a identificar rapidamente emergências (como incêndios em montanhas), proteger a natureza e melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia. Orientada para a experiência: os funcionários não precisam trabalhar em ambientes severos com frequência graças a dispositivos inteligentes; e quando trabalham, a solução oferece um ambiente mais seguro, melhorando a experiência dos funcionários.

A Huawei utiliza a tecnologia de comunicação de informações (ICT) para integração com sistemas de energia, que é a base da solução de inspeção inteligente 2.0. Ela apresenta inspeção autônoma, canais visualizados, manutenção simplificada e trabalho leve. No futuro, a Huawei continuará a se aprofundar nos cenários do setor e a lançar produtos e soluções confiáveis, econômicos e apropriados para o setor de energia elétrica. Nosso objetivo é ajudar as redes de energia a atingir operações seguras, eficientes e ecológicas.

