Huawei e ABGD lançam o primeiro Huawei Solar Road Show no BrasilO projeto que passará por mais de 50 cidades brasileiras em 15 estados tem o objetivo de qualificar profissionais e incentivar iniciativas empreendedoras com energia renovável.

SÃO PAULO, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Huawei, juntamente com a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), iniciará o primeiro, um caminhão móvel totalmente adaptado para cursos de qualificação, com uma sala de aula, espaço para oficinas e uma casa de demonstração com cozinha e lavanderia, totalmente equipada, fornecida por um sistema de microgeração distribuída na rede e fora da rede, que serão usados para atividades de demonstração.

A iniciativa, cujo principal patrocinador é a Huawei, também conta com o apoio da secretaria estadual de infraestrutura e meio ambiente de São Paulo (SIMA) e de outras empresas do mercado de energia solar, que realizará cursos fundamentais para a instalação de sistemas fotovoltaicos para mais de 50 cidades, cobrindo os principais estados do Brasil. A partida está programada para 3 de maio.

Por energia solar entenda-se maior capacidade de produção, energia limpa 24 horas por dia, custos otimizados, inteligência, eficiência e segurança - esta é a mensagem que a Huawei quer levar a todas as paradas do Road Show junto com a ABGD e oferecer uma experiência imersiva aos participantes. No cenário residencial, o participante poderá ver de perto a solução fotovoltaica inteligente da Huawei para residências, que oferece 24 horas de energia limpa, estável e econômica e sem afetar a rotina e a qualidade de vida de seus residentes.

"Imagine uma solução única com base em tecnologias digitais que garanta o fornecimento de energia limpa dia e noite, de uma forma muito intuitiva, eficiente e econômica para ambientes residenciais, comerciais e industriais. Isto não é mais uma expectativa para o futuro. Isso é possível agora", diz Fabio Mendes, diretor de parceiros de canal da Huawei, grupo empresarial da América Latina.

O projeto tem três objetivos: conscientizar a população sobre a importância de usar fontes renováveis para geração de energia; qualificar, com uma sala de aula itinerante, profissionais interessados na instalação de sistemas fotovoltaicos e trazer conhecimento para regiões relativamente remotas.

"Nossa ideia é incluir no itinerário as principais capitais e cidades importantes identificadas na rota, promovendo a energia solar fotovoltaica na prática", comenta Carlos Evangelista, presidente da ABGD.

"Elaboramos um curso com uma carga de trabalho de 8 horas, que inclui noções básicas da regulamentação da geração de eletricidade distribuída, dimensionamento preliminar de projetos fotovoltaicos solares, segurança e qualidade de instalações e vendas", diz Evangelista. A ABGD espera treinar mais de 2 mil pessoas ao longo do caminho em um circuito de 12 meses na estrada.

Além dos aspectos técnicos, o curso abrange várias etapas do processo de comercialização para sistemas fotovoltaicos e promove o empreendedorismo. Evangelista ressalta que a energia renovável pode ser um fator motriz na recuperação econômica como um todo.

"Ao fortalecer o mercado de sistemas fotovoltaicos em uma região, você está oferecendo para as residências e estabelecimentos comerciais uma possibilidade de economizar na tarifa de energia e, além disso, dinamiza a economia e gera vários empregos", ressalta o Presidente da ABGD.

Em um cenário residencial dentro do caminhão, com cozinha e lavanderia equipadas e alimentadas por energia solar fotovoltaica, mostrará como funciona na prática da vida cotidiana um ambiente no qual a eletricidade é gerada ali mesmo, com luz solar.

"Ao longo do trabalho da ABGD, identificamos muitas dúvidas na população sobre a complexidade e a viabilidade da instalação de um sistema fotovoltaico, bem como a garantia de fornecimento de energia", explica Evangelista. O executivo destaca que no caminhão da Huawei Solar Road Show será possível eliminar mitos em relação à geração distribuída.

Priscila Carazzatto, diretora comercial da ABGD, acrescenta: "A ABGD tem cada vez mais procurado promover o desenvolvimento de negócios no setor de geração de eletricidade distribuída. O HUAWEI Solar Road Show proporciona cobertura nacional e uma grande oportunidade para mostrar um sistema totalmente fora da rede. Poderemos fornecer meios para incentivar a criação de empregos em um setor em rápido crescimento. Estamos falando sobre o desenvolvimento sustentável do setor, um dos princípios operacionais da ABGD, cuja história tem sido essa: combinar crescimento econômico, qualificação profissional e benefícios ambientais em projetos transformadores", ela conclui.

Carazzatto afirma que a ABGD já está formatando a segunda fase do projeto, que será um barco FV itinerante navegando no rio Purus (um tributário do rio Amazonas), oferecendo treinamento e qualificação para as populações ribeirinhas da Amazônia, além de disseminar e disponibilizar todas as políticas públicas focadas em energias renováveis e aplicáveis na região brasileira da Amazônia.

Como visitar e participar

A visita ao caminhão, que também contará com a exposição de vídeos sobre energia renovável, estará aberta ao público e organizada de acordo com os protocolos de segurança e distância social da COVID-19. A ABGD tem o apoio de um especialista em doenças infecciosas para desenvolver seu próprio protocolo para o Huawei Solar Road Show, que terá constante higienização do meio ambiente, a distância entre os participantes, a distribuição de duas máscaras para cada estudante e de álcool gel.

Para fazer o curso, é necessário se inscrever no site www.roadshowhuaweisolar.com.br e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do treinamento. A ABGD também convidará as empresas locais a contribuir com doações de alimentos, que serão entregues a uma instituição na cidade onde a unidade está presente.

