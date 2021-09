SHENZHEN, China

, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/-- No Huawei Connect 2021, especialistas da IDC, Tolly, Bank ofe Huawei reuniram-se para discutir o futuro das redes de armazenamento. Durante a reunião, as partes concluíram que a NVMe over Fabric é a escolha inevitável na era do all-flash. Mais importante ainda, a Huawei propôs a Solution NoF+, solução de rede de armazenamento Ethernet sem perdas, também conhecida como NoF+ Solution, uma inovação revolucionária para o setor, desenvolvida para desbloquear o potencial de armazenamento all-flash. Zhang Jidong, arquiteto de rede de armazenamento do Bank of, observou que, porque a solução suporta transmissão sem perdas de longa distância de 200 km sobre 100GE links, reduzindo 90% dos links cross-DC em comparação com a FC, é uma opção perfeita para implementações ativas-ativas intra-urbanas.

Com o aumento rápido dos serviços financeiros, os volumes estão disparando, o que requer alta concorrência de dados. Além disso, os bancos em todos os lugares agora precisam prestar serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que apresenta desafios sem precedentes em termos de latência de transação e confiabilidade. O setor bancário sempre precisou de infraestrutura de alta confiabilidade para evitar enormes perdas econômicas causadas por perda de dados e interrupção de serviços. De fato, as estatísticas mostram que, em média, a perda de dados financeiros ou a interrupção de serviços no setor chegam a US$ 6,48 milhões por hora. Em um clima tão exigente, há uma tendência de construir um data center all-flash que seja confiável, ecológico e com eficiência energética, melhorando o desempenho de armazenamento 100 vezes em comparação com as implementações convencionais de data center.

A era all-flash atuou como catalisadora para desenvolvimento de novos protocolos, da SCSI à NVMe, e gradualmente para o NVMe de ponta a ponta, suportando três tipos de redes (FC, acesso remoto de memória direta em Ethernet convergente, ou RoCE, e TCP). As redes de armazenamento exigem altos níveis de confiabilidade, desempenho e facilidade de uso. Segundo Zhang Jidong, "As redes tradicionais de armazenamento FC não correspondem à NVMe all-flash em termos de leituras/escritos paralelos de alto rendimento, e os principais motivos para isso são as redes FC que oferecem largura de banda insuficiente e escalabilidade insatisfatória."

A NVMe over RoCE tem sido uma tendência na era do centro de dados all-flash. No entanto, é suscetível a questões de perda de pacotes e usabilidade. A Huawei NoF+ Solution foi lançada em resposta às tendências all-flash all-IP de armazenamento em data centers. Em termos de desempenho, a perda de pacotes é comum em uma rede Ethernet tradicional, onde uma perda de pacotes de 0,1% diminui a taxa de transferência da rede em 50%. Em contraste, a solução Huawei NoF+ adota um algoritmo iLossless para atingir perda zero de pacotes com taxa de transferência de 100% de rede de armazenamento e melhora o IOPS em 87% e a latência em 42% em comparação com FC. A solução NoF+ adota o armazenamento all-flash OceanStor Dorado de última geração e a rede de armazenamento CloudEngine DC switch para gerar maior desempenho e confiabilidade, e O& mais fácil, que foram os benefícios que atraíram o Banco da China a implementar comercialmente a solução em seus ambientes.

Kevin Tolly, fundador e CEO da Tolly, ecoou os pensamentos de Zhang Jidong e disse: "recentemente, a Tolly foi comissionada para executar testes de desempenho em comparação com a solução Huawei NoF+, que é uma solução NVMe over RoCE, em comparação a uma solução NVMe over FC. A partir dos resultados do teste, a solução Huawei NoF+ melhorou o desempenho de armazenamento com IOPS até 93% maior e latência 49% menor do que a solução FC. Em testes de alta disponibilidade, a solução Huawei NoF+ demonstrou falha de serviço de menos de 1 segundo de ponta a ponta com link e falha do módulo de armazenamento. Não me surpreende que a solução Huawei NoF+ tenha recebido o prêmio Melhor do Show na Interop e seja favorecida pelos clientes."

A International Data Corporation (IDC) acredita que o futuro está sendo dirigido com a NVMe over Fabrics. Existem quatro razões principais:

Baixar os preços da mídia flash acelerará a adoção da NVMe

A mudança para a NVMe/PCIe acelerará a NVMe de ponta a ponta

As cargas de trabalho emergentes impulsionarão o crescimento da NVMe-da, especialmente em termos de aplicação de negócios, engenharia e técnicas

A NVMe-oF habilitará o gerenciamento de dados de domínio cruzado

A IDC acredita que os data centers all-flash estão chegando e certamente surgirão nos próximos anos. Isso será impulsionado por sistemas de armazenamento mais capazes, como a Huawei NoF+. A solução implementa aceleração de dados de ponta a ponta em cenários de armazenamento, aproveitando os sistemas de armazenamento totalmente flash OceanStor Dorado e switches de rede de armazenamento de data centers CloudEngine. A solução aproveita ao máximo os IOPS de nível de um milhão de armazenamento all-flash e atende aos requisitos de desenvolvimento em nível petabyte do setor financeiro.

