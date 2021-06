Huawei é reconhecida como Escolha do Consumidor no Gartner Peer Insights de 2021 pela infraestrutura de acesso a LAN com e sem fio

SHENZHEN, China

, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei tem o prazer de anunciar que foi indicada como Escolha do Consumidor no Gartner Peer Insights de 2021 pela infraestrutura de acesso a LAN com e sem fio . Como o único fornecedor não norte-americano indicado, a Huawei recebeu uma alta classificação de 4,8/5 estrelas com base em 191 avaliações de clientes (em março de 2021)na plataforma Gartner Peer Insights.

A Huawei tem orgulho de receber muitas avaliações e classificações de clientes devido às suas ofertas de rede de campus altamente competitivas e excelente desempenho em todo o mundo. A Huawei foi indicada como Escolha de Clientes em quatro dos cinco segmentos de clientes (excluindo a América do Norte) com base nos dados demográficos dos revisores — empresa de médio porte (50M – 1B USD), prestadora de serviços, Ásia/Pacífico e Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

Em 31 de março de 2021, os clientes em uma ampla variedade de setores (como finanças, governo, transportes e manufatura) analisaram a solução CloudCampus da Huawei e a série completa de produtos (por exemplo, interruptores da série CloudEngine S, AirEngine Wi-Fi 6 APs, iMaster NCE-CampusInsight e iMaster NCE-Campus) no Gartner Peer Insights. Eles avaliaram a funcionalidade do produto, a implementação, O& e o suporte ao serviço das ofertas de rede de campus da Huawei. Acreditamos que seu impressionante feedback demonstra o reconhecimento global da Huawei da influência do setor, escalas de implementação e perspectivas maduras de uso comercial.

O Gartner Peer Insights é uma plataforma on-line de classificações e análises de software e serviços de TI que são escritos e lidos por profissionais de TI e tomadores de decisões de tecnologia. O objetivo é ajudar os líderes de TI a tomar decisões de compra mais criteriosas e ajudar os provedores de tecnologia a melhorar seus produtos ao receber feedback objetivo e imparcial de seus clientes.

"Nosso único objetivo é oferecer as melhores soluções e produtos que atendam às necessidades do cliente e recebam o reconhecimento do cliente. Sendo assim, estamos entusiasmados em ser indicados como Escolha dos Clientes na Gartner Peer Insights de 2021 para infraestrutura de acesso a LAN com e sem fio", comentou Li Xing, presidente do Huawei Campus Network Domain. "No futuro, continuaremos comprometidos com a centralização do cliente e a inovação contínua, e seguiremos ajudando os clientes a adotarem uma rede de campus em nuvem totalmente sem fio e inteligente. Também somos muito gratos pelo feedback que recebemos por meio de Gartner Peer Insights."

Os seguintes trechos de revisões de clientes contribuíram para a indicação da Huawei:

"A Huawei iMaster NCE é implementada em nosso centro de dados em nuvem e oferece gerenciamento automático de toda a rede. O pessoal de O& não precisa realizar configuração de linha de comando, o que facilita a gestão. Além disso, os terminais da IoT podem ser identificados de forma inteligente para autenticar rapidamente os dispositivos e usuários, garantindo a segurança da rede." — engenheiro de TI na indústria de manufatura (Link, em 23 de março de 2021)

"Minha organização e a Huawei são parceiros estratégicos de longo prazo. Nesta licitação, a Huawei destaca-se entre os fornecedores e conquista o projeto de construção de rede de nosso edifício central. Os Wi-Fi 6 APs da Huawei mantêm alto desempenho, como velocidade rápida, baixa latência, grande largura de banda e roaming estável, tanto em testes de PoC como em redes sem fio reais. A equipe de entrega da Huawei é muito profissional e conclui rapidamente o planejamento da rede sem fio de todo o edifício por meio de seu aplicativo dedicado. A experiência real é excelente." — diretor de TI no setor de comunicações (Link, em 26 de março de 2021)

"A experiência geral da Huawei CampusInsight é excelente. A interface de gerenciamento da web é limpa e abrangente. A funcionalidade da plataforma é útil, o que melhora a eficiência de nossa equipe de TI." — CIO no setor de transporte (Link, em 22 de março de 2021)

Em março de 2021, a Huawei anunciou sua recém-atualizada solução CloudCampus 3.0, que oferece recursos de destaque, como rede totalmente sem fio, uma rede global com SD-WAN para interconexão de alta velocidade, gerenciamento de nuvem orientado por SDN e O& inteligente centrado em usuário e aplicativo.

A Huawei também lançou produtos de rede de campus totalmente novos, como AirEngine Wi-Fi 6, interruptores CloudEngine S multi-GE, Wi-Fi 6 CPEs e NetEngine AR8000. Essas novas adições posicionam empresas de todos os tamanhos para inspirar a inovação organizacional, liberar o valor dos dados, melhorar a eficiência de O& e garantir serviços estáveis e confiáveis na era da nuvem.

