Huawei Fusion Solar alimenta áreas seletas do Aeroporto Internacional de Pequim DaxingPR Newswire

PEQUIM, 9 de outubro de 2019

PEQUIM, 9 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 25 de setembro, o Aeroporto Internacional de Pequim Daxin, o maior aeroporto do mundo, entrou em operação. O sistema FV distribuído no telhado conectado à rede (grid-tied) na área de carga, na pista de decolagem oriental e na área de jatos comerciais foi comissionado com sucesso em setembro. Ele impulsiona o desenvolvimento de sistemas FV e aplicação de energia renovável no campo da aviação civil.

Com a FV Huawei FusionSolar Smart PV Solution, esse projeto de 5,61 MWp apresenta a aplicação pioneira de energia limpa na aviação civil. Após a conexão à rede, 6,1 GW de energia limpa serão alimentados à rede de alimentação por ano, o que equivale a 1.900 toneladas de economia de carvão tradicional compensando, ao mesmo tempo, 966 toneladas de pegadas CO2 e 14,5 toneladas de SO2 por ano.

O detentor do projeto indicou a fábrica FV com a Huawei FusionSolar Smart PV Solution como a fonte confiável de energia limpa ao aeroporto graças à integração de tecnologias de informação digital de ponta e maiores rendimentos, O& inteligente, além de recursos seguros e confiáveis. Como sabemos, a segurança é algo de prioridade máxima nos aeroportos. A solução de distribuição Huawei FusionSolar empreendeu muito esforço em termos de consideração de segurança, a fim de deixar os clientes tranquilos. Por exemplo, a tecnologia de interruptor de circuito para falha de arco (AFCI) e o design sem fusível conseguem eliminar o risco de incêndio. Além disso, o equipamento do aeroporto não será afetado por pequenas radiações eletromagnéticas. Além disso, com o diagnóstico de curva inteligente I-V, a Huawei Smart PV Solution consegue localizar strings FV falhos e descobrir proativamente causas defeituosas, o que garante uma geração de energia segura, confiável e de longo prazo.

O Aeroporto Internacional de Pequim Daxing, que custou US$ 11,2 bilhões e tem uma estrutura de 1,4 milhão de metros quadrados de espaço, é considerado pela British Guardian como o No. 1 entre as novas Sete Maravilhas do Mundo. A grade inauguração marca o advento do maior aeroporto de terminal único do mundo, superando o Dubai World Central e o Novo Aeroporto de Istambul. Sendo um hub gigante de transporte integrado de aviação, espera-se que o suprimento de energia renovável seja responsável por mais de 10% (com 1% sendo da contribuição do sistema FV) do consumo anual de energia do aeroporto. Com isso, o aeroporto de Daxing encabeça a lista dos aeroportos na China em termos de percentual de utilização de energia renovável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008158/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1008159/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1008160/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_3.jpg

FONTE Huawei