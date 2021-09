Huawei ganha o prêmio Climate Solver 2020 do WWF

PEQUIM, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Climate Action Week - Zero Carbon Mission International Climate Summit 2021 (doravante denominada "a Cúpula"), coorganizada pelo World Wide Fund for Nature (WWF) e pela Phoenix TV, foi realizada em Pequim em 22 de setembro. No evento, a Huawei Technologies Co., Ltd. (doravante denominada "Huawei") ganhou o prêmio Climate Solver 2020 do WWF por sua solução fotovoltaica inteligente líder mundial, FusionSolar Smart PV.

A Cúpula deste ano lançou oficialmente o prêmio anual Carbon Neutrality Action Leadership, que, com base na iniciativa Science Based Targets (SBTi) e na iniciativa Race to Zero, apoiada pela ONU, foi criado para reconhecer os indivíduos, as equipes e os projetos com desempenho excepcional em compromisso da empresa, inovação em tecnologia, ações que produzem resultados, e comunicações impactantes, com o objetivo de incentivar as empresas a adotar medidas que ajudem a mitigar as mudanças climáticas, impulsionando vários setores a estabelecer metas de redução de emissões, e a dar um exemplo por adotar essas medidas.

O prêmio Carbon Neutrality Actor - Climate Solver of The Year é um componente fundamental do prêmio Carbon Neutrality Action Leadership e é baseado no programa Climate Solver do WWF, um programa anual lançado na China em 2011. Seu objetivo é criar condições favoráveis para a promoção de tecnologias climáticas com potencial revolucionário, identificando e selecionando tecnologias inovadoras de baixo carbono, de maneira a contribuir para atingir o objetivo de manter a elevação da temperatura média global abaixo de 2?.

Desde o seu lançamento em 2011, o prêmio reconheceu 34 tecnologias inovadoras de baixo carbono. As inscrições para o prêmio Climate Solver 2020-2021 foram abertas em dezembro de 2020 e encerradas em março deste ano. Após rigorosa análise de conformidade, eleição primária, duas rodadas de avaliação por especialistas, avaliação do potencial de redução de emissões e as respostas no local, a solução fotovoltaica inteligente FusionSolar Smart PV da Huawei foi selecionada como vencedora entre uma série de candidatos.

Os critérios de seleção deste ano foram particularmente rigorosos. A sessão de resposta realizada no local examinou não apenas o nível de avanço técnico (20%), a economia (20%) e a maturidade (15%) das tecnologias candidatas, mas também seus benefícios ecológicos e ambientais, o potencial de crescimento e os benefícios sociais, correspondendo a 20%, 15% e 10% da pontuação geral, respectivamente.

Até 30 de junho de 2021, a Huawei Digital Power ajudou os clientes a gerar 403,4 bilhões de kWh de eletricidade com energia verde, economizando 12,4 bilhões de kWh de consumo de eletricidade e reduzindo as emissões de CO2 em 200 milhões de toneladas, o equivalente ao plantio de 270 milhões de árvores.

A Cúpula, com o tema "Neutralidade global de carbono e o papel da China", convidou mais de 70 personalidades, incluindo Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos; Tu Ruihe, representante do escritório da UNEP da China; Jia Feng, diretor do centro de educação ambiental e comunicações do Ministério de Proteção Ambiental; e Marco Lambertini, diretor geral do WWF International, para discutir tópicos, incluindo a neutralidade global de carbono, resolução das empresas para atingir as metas climáticas, finanças verdes, transformação de energia, construção verde e transporte de baixo carbono. O evento tem como objetivo reunir recursos, mobilizar totalmente o engajamento das empresas para enfrentar as mudanças climáticas e oferecer diversas orientações e serviços, como planejamento estratégico, aplicação de tecnologia, demonstração de resultados, compartilhamento de conhecimento e intercâmbios internacionais para que governos e empresas locais atinjam os objetivos de pico das emissões de CO2 e a neutralidade de carbono.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é uma provedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, impulsionaremos a conectividade onipresente e promoveremos acesso igual para as redes; levaremos a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos do planeta para oferecer um poder de computação superior onde você precisar, quando você precisar; criaremos plataformas digitais para ajudar todos os setores e empresas a ser mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefiniremos a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para as pessoas em todos os aspectos de suas vidas, quer seja em sua residência, escritório, ou em qualquer lugar. Para mais informações, acesse a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga-nos em:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1634298/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1634299/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1634300/image_3.jpg

FONTE Huawei