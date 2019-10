Huawei inicia projeto piloto de Wi-Fi 6 para abraçar o futuro do ensinoPiloto de Wi-Fi 6 na Universidade de Mondragon vai explorar casos de uso de realidade virtual e de realidade aumentadaPR Newswire

FRANKFURT, Alemanha, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- No Wireless Global Congress (WGC) realizado pela Wireless Broadband Alliance (WBA), a Huawei anunciou um revolucionário piloto de Wi-Fi 6. Para explorar casos inovadores de uso da Wi-Fi 6, inspirar alunos e melhorar resultados educacionais, o projeto, apoiado pela WBA, realizará uma série de testes de verificação de Wi-Fi 6 na Universidade de Mondragon, Espanha.

O projeto piloto pavimentará o caminho para métodos imersivos de educação, a exemplo de realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA), que estão mudando o modo como professores e alunos interagem no campus. Do mesmo modo, há planos para que o experimento inclua testes com Wi-Fi 6 em transmissões online ao vivo e educação à distância, todos eles personalizando o modo como os talentos são cultivados.

Através do projeto piloto de Wi-Fi 6, a Huawei vai trabalhar com a WBA para garantir que as redes Wi-Fi mais bem se adaptem às exigências de professores e alunos em cenários de educação superior, com exigências de acesso de alta densidade e aplicativos de ensino cada vez mais diversificados. Com Wi-Fi 6, o cultivo de talentos digitais em faculdades e universidades não mais será retido por fatores de rede, a exemplo de largura de banda e latência, proporcionando uma experiência de ensino diversificada e personalizada ao alcance dos alunos.

No Wireless Global Congress, Li Xing, vice-presidente de Domínio de Rede de Campus da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, fez um impressionante discurso de abertura, a respeito da habilitação de redes Wi-Fi 6 inteligentes com IA. Li Xing disse: "Wi-Fi 6 é uma revolução tecnológica. Os produtos AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei, sustentados por IA, conseguem análise e otimização de tempo real da rede, grandemente melhorando sua qualidade e fornecendo experiência de rede definitiva e ubíqua. A Huawei une-se com a WBA para lançar um projeto piloto de Wi-Fi 6, que vai significativamente melhorar os serviços de Wi-Fi em cenários de educação superior".

O Sr. Tiago Rodrigues, CEO da WBA, comentou: "A Wi-Fi se tornou uma parte essencial da vida diária das pessoas de todo o mundo, e habilitar alunos e professores ao aprendizado em ambientes de ensino verdadeiramente imersivos e colaborativos vai abrir muitas possibilidades para a academia. A Wireless Broadband Alliance está trabalhando com a Huawei e com a Universidade de Mondragon neste experimento Wi-Fi 6 para ajudar no fornecimento de uma experiência de roaming de Wi-Fi perfeita e segura para estudantes e palestrantes, bem como para melhorar a qualidade dos métodos de ensino e recursos para as gerações futuras".

Jesus Lizarraga, coordenador de telemática da Universidade de Mondragon, afirma: "Comparadas a outras indústrias, faculdades e universidades possuem uma forte necessidade de Wi-Fi 6. A Universidade de Mondragon acaba de implantar os mais recentes produtos de Wi-Fi 6 da Huawei, trazendo maior banda larga. Acreditamos que a Wi-Fi 6 vai nos ajudar a explorar novos modelos de educação futura. Portanto, estamos muito satisfeitos que a WBA e a Huawei tenham escolhido a Universidade de Mondragon para as verificações de Wi-Fi 6".

A Huawei está empenhada em promover o desenvolvimento da indústria de Wi-Fi 6, e vai continuar a cooperar com parceiros para fornecer conexões ubíquas e inteligência abrangente para faculdades, universidades, organizações governamentais e empresas. Além disso, a Huawei faz esforços para combinar a potência das novas tecnologias de TIC, através de plataformas digitais, e auxilia clientes na busca por êxito em transformação digital.

