Huawei lança o servidor de armazenamento do futuro - o FusionServer Pro 2298 V5 de última geração

SHENZHEN, China

, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei Computing Product Line apresenta o FusionServer Pro 2298 V5 de última geração, um servidor de rack 2U com 2 soquetes que fornece até 450 TB de capacidade de armazenamento. Concebido para resolver os problemas de baixa capacidade de armazenamento e espaço limitado, este servidor é uma escolha inteligente para clientes que querem instalar uma solução de armazenamento de alta densidade e grande capacidade em seus centros de dados.

O servidor de armazenamento FusionServer Pro 2298 V5 é um produto de ponta que funciona com o processador Cascade Lake Refresh, o mais recente membro da família de processadores escaláveis Intel® Xeon®, e o servidor utiliza a memória persistente Intel® Optane™ DC (DCPMM). O processador Cascade Lake Refresh oferece uma frequência básica de até 3,9 GHz com um turbo potencializador de 4,5 GHz, um limite novo para a linha Xeon da Intel. Ele aceita mais núcleos e oferece maior capacidade de processamento de alta rotação, proporcionando um desempenho 36% superior ao dos seus antecessores.

O FusionServer Pro 2298 V5 pode alojar 24 drivers de 3,5 polegadas e 4 drivers de 2,5 polegadas, bem como 4 SSDs NVMe, em um espaço de rack 2U, proporcionando uma capacidade de armazenamento de até 450 TB. Ele oferece alta densidade, desempenho e escalabilidade para clientes empresariais, ajudando a lidar sem problemas com os dados em massa gerados por serviços diários. Graças à sua fácil manutenção e gestão, este servidor ajuda a reduzir os elevados custos de operação e manutenção, um ponto nevrálgico que assombra os clientes da indústria há anos. Este servidor de armazenamento é adaptado para uma vasta gama de cenários, como armazenamento distribuído, armazenamento definido por software, análise de big data, vídeo, backup de dados, arquivamento e armazenamento intensivo de dados frios e quentes. Ele tem grande capacidade de armazenamento com bom custo-benefício para clientes empresariais da internet e do setor de operadoras.

O FusionServer 2298 V5 apresenta as seguintes vantagens:

Armazenamento extremamente grande: suporta várias configurações de drive e possui capacidade elástica de armazenamento, aceitando os requisitos de atualização de diferentes níveis de capacidade de armazenamento. Aceita SSDs SATA/SAS ou SSDs PCIe NVMe como cache, melhorando o desempenho de leitura/gravação do driver.

Alta capacidade de expansão de I/O: fornece diversas portas de rede, como quatro slots PCIe 3.0, duas portas 10GE e duas portas GE LOM , bem como uma placa OCP mezzanine 2.0.

, bem como uma placa OCP mezzanine 2.0. Aceleração do sistema: suporta dois SSDs SATA M.2 para instalação independente de sistema operacional e início de alta velocidade. Os dois SSDs M.2 oferecem opções de capacidade de 32, 64, 240 e 480 GB, e suportam hot swap e hardware RAID. Todas estas características garantem ao sistema operacional uma alta confiabilidade.

Muitos clientes procuram formas de melhorar o desempenho de seus sistemas, mas com menos consumo de energia. O Huawei FusionServer 2298 V5 atende a este ponto nevrálgico. Ele utiliza um design de gestão inteligente de energia e capitaliza a tecnologia de limitação de energia para ajudar os clientes a melhorar a densidade de implantação. Além disso, a Dynamic Energy Management Technology (DEMT) patenteada pela Huawei monitoriza automaticamente a utilização de recursos com base nas cargas de serviço e ajusta dinamicamente a energia mínima com base na utilização de recursos para um funcionamento sólido e confiável do servidor. Ao fazê-lo, o consumo de energia do servidor é minimizado sem comprometer a execução do serviço, tudo isto enquanto reduz suas despesas operacionais (operating expense, OPEX).

A Huawei tem tradição comprovada de ser uma fornecedora de servidores, tanto em qualidade como em quantidade. De acordo com a Gartner, empresa líder mundial em pesquisa e consultoria, o fornecimento total dos servidores Huawei x86 entre 2012 e 2019 somou 4,31 milhões de unidades. O desempenho de vendas atingiu um pico em 2019, quando os servidores Huawei de 4 soquetes estiveram em primeiro lugar no mundo em termos de fornecimento e volumes de vendas nesse ano. Como parceira estratégica global da Intel, a Huawei está aderindo a uma abordagem centrada no cliente e assumindo um compromisso firme com a transformação digital das empresas visando o sucesso de seus clientes. Um centro de dados mais inteligente é fundamental para satisfazer este compromisso. Por isso, a Huawei colabora com a Intel para fornecer produtos e soluções de alto desempenho, com eficiência energética, seguros e confiáveis.

Sobre a Huawei

A Huawei é uma fornecedora líder mundial de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicações (TIC) e dispositivos inteligentes. Com soluções integradas em quatro domínios-chave, redes de telecomunicação, TI, dispositivos inteligentes e serviços em nuvem, a empresa está empenhada em levar a tecnologia digital a todas as pessoas, casas e empresas para um mundo totalmente conectado e inteligente.

A carteira completa de produtos, soluções e serviços da Huawei é competitiva e segura. Através da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, criamos valor duradouro para nossos clientes, trabalhando para capacitar pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar inovação em empresas de todas as formas e dimensões.

Na Huawei, a inovação centra-se nas necessidades dos clientes. Investimos fortemente em pesquisas básicas, concentrando-nos nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. Temos mais de 194.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada e de propriedade total de seus funcionários. Para mais informações, visite a Huawei online em www.huawei.com ou siga-nos:

