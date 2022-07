Huawei lança soluções versáteis de nuvem para impulsionar novo crescimento para as operadoras

SHENZHEN, China

21 de julho de 2022

/PRNewswire/ -- Esta semana, a Huawei realizou o Encontro de Transformação da Nuvem das Operadoras como um destaque de sua Semana de Inovação Win-Win. Durante um discurso realizado durante o encontro, intitulado, Chen Xuejun, diretor de marketing de IT e vendas de soluções para operadoras da Huawei, anunciou o primeiro conjunto de soluções de nuvem globais da Huawei baseadas em cenários para as operadoras. Essas soluções se concentram na monetização das redes, na inovação em serviços e na otimização das operações para ajudar as operadoras a adotar a transformação da nuvem e a aceleração do crescimento.

Com avanços em 5G, computação em nuvem, big data e edge computing, a transformação da nuvem se tornou o futuro das operadoras de telecomunicações. De acordo com o Gartner, operadoras do mundo todo aumentarão seus investimentos em infraestrutura de TI na transformação da nuvem a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 27% nos próximos cinco anos. A Huawei resumiu suas mais de três décadas de experiência em telecomunicações e experiência em nuvem nos seguintes fatores-chave para a transformação da nuvem das operadoras: primeiro, a seleção de uma estratégia de transformação, aproveitando as próprias vantagens de uma operadora; segundo, o planejamento de um caminho de transformação que considere a segurança de dados, a estabilidade do sistema e a agilidade do serviço; e terceiro, a escolha de um parceiro de confiança, experiente e competente para que haja uma colaboração de benefício mútuo.

A Huawei aplica esses três fatores a suas soluções de nuvem para operadoras.

Em primeiro lugar, Rede + Nuvem amplia o escopo da monetização da rede. Os conhecimentos sobre redes e as soluções de colaboração entre rede e nuvem da Huawei permitem que as operadoras expandam seus limites de serviço e mercado para obter o máximo valor das redes. Para os clientes empresariais na China, a Huawei Cloud oferece uma solução de implementação Nuvem + Rede + Segurança para expandir a cobertura de soluções tradicionais com TIC integrada para um aumento multiplicador do valor.

Em segundo lugar, Serviço + Nuvem acelera a inovação em serviços. A Huawei Cloud aproveita a experiência da Huawei no setor de telecomunicações e seus recursos avançados de plataforma de nuvem para tornar o desenvolvimento das operadoras ágil e trazer a inovação mais rapidamente para o mercado. Na África, um cliente implementou a plataforma de carteira móvel na Huawei Cloud, reduzindo o tempo de implementação dos serviços de meses para semanas. O ecossistema Huawei Cloud reduziu ainda mais esse tempo de implementação de meses para apenas uma semana.

Terceiro, Operação + Nuvem promove a eficiência das operações. A solução de nuvem pré-otimizada da Huawei Cloud fortalece os serviços básicos de telecomunicações, aumenta o número de usuários e catalisa o crescimento contínuo dos principais serviços. Uma operadora asiática contabilizou que apenas 10% de seus assinantes 5G estavam usando pacotes de serviços 5G e cobertura de rede 5G. A Huawei utiliza a solução de lagos de dados distribuídos para uma análise colaborativa dos dados do sistema de suporte aos negócios (BSS), melhorando a eficiência das operações e aumentando a conversão de marketing para provisionamento de 5G em 180%.

Chen Xuejun concluiu seu discurso com o compromisso da Huawei Cloud. "A chave para a transformação da nuvem das operadoras está no uso mais inteligente da nuvem em termos de redes, serviços e operações. A Huawei Cloud trabalhará com as operadoras globais para transformar e abrir um novo espaço de crescimento."

A Semana de Inovação Win-Win·Huawei é realizada de 18 a 21 de julho em Shenzhen, na China. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, analisaremos tópicos como 5.5G, desenvolvimento verde e transformação digital para vislumbrar o sucesso compartilhado na economia digital. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

