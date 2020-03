Huawei potencializa a solução em telemedicina por videoconferência na Tailândia na luta contra o COVID-19

BANGKOK

, 13 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei fez uma doação da solução em telemedicina por videoconferência da empresa para hospitais e para o Departamento de Controle de Doenças da Tailândia em apoio à luta da população tailandesa contra o COVID-19.

O primeiro-ministro Prayuth Chan-Ocha, o vice-primeiro-ministro e ministro de saúde pública Anutin Charnvirakul visitaram o centro de TI do DCD. Por meio do sistema de telemedicina por videoconferência, o primeiro-ministro expressou sua preocupação com as equipes clínicas que atuam no Hospital Bamrasnaradura, no Hospital Banplee, no Aeroporto de Suvarnabhumi e agradeceu por sua contribuição.

"Também gostaria de expressar nossa gratidão pela Huawei pela ajuda em aprimorar a eficiência da Tailândia na luta contra o COVID-19 através de todo o conhecimento técnico da empresa. Desejo que a Huawei possa continuar contribuindo com a transformação digital da Tailândia e melhore a vida da população no futuro", disse o primeiro-ministro.

As doações, que somam um total de dez milhões de bahts, incluem sete conjuntos de sistemas de telepresença e 200 contas de usuários móveis, todas baseadas na Plataforma CloudLink, da Huawei. Em menos de uma semana, a equipe de projeto da Huawei conseguiu concluir a instalação dos sistemas em todos os cinco locais.

A plataforma permitirá que especialistas clínicos de toda a Tailândia trabalhem com as equipes médicas da linha de frente para a realização de consultas remotas com pacientes, o que melhora a eficiência e a eficácia dos diagnósticos e tratamentos. E o que é mais importante: os médicos e enfermeiros podem monitorar o quadro dos pacientes de qualquer lugar através de dispositivos inteligentes e, assim, levar a uma redução do risco de contrair a infecção. Além disso, a consulta remota e o treinamento interativo viabilizados pelo Sistema também podem melhorar a capacidade de controle da doença em regiões diferentes do país.

"Quero prestar minha homenagem a todas as pessoas que estão colaborando na guerra contra a disseminação desta epidemia! São momentos de silêncio, mas todos serão recompensados por estes atos de abnegação! A Huawei fará todos os esforços possíveis para ajudar nesta batalha. Tailândia ????!", disse Abel Deng, CEO da Huawei Tailândia.

