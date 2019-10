Huawei reconhecida como Escolha do Cliente da Gartner Peer Insight para Rede de Data Center em outubro de 2019PR Newswire

SHENZHEN, China, 28 de outubro de 2019

SHENZHEN, China, 28 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Huawei foi indicada em outubro de 2019 como Escolha do Cliente da Gartner Peer Insights para Redes de Data Center. É a segunda vez que a Huawei recebe essa distinção.

A Gartner Peer Insights é uma plataforma robusta de revisão de produtos e serviços corporativos de TI que hospeda mais de 255.000 avaliações verificadas de clientes em 355 mercados definidos (em junho de 2019). Em mercados com dados suficientes disponíveis, a Gartner Peer Insights reconhece os fornecedores mais bem avaliados pelos seus clientes por meio da distinção Escolha do Cliente. Essa distinção eleita por pares pode ser um complemento útil à opinião de especialistas, pois se concentra nas experiências diretas dos pares ao implementar e operar uma solução.

A Huawei opera sem interrupção nos mercados de redes de data center. Desde seu lançamento em 2012, a Huawei's CloudFabric Data Center Network Solution foi implantada em mais de 7800 data centers corporativos em mais de 120 países. A Huawei recebeu duas vezes consecutivas a designação Escolha do Cliente da Garner Peer Insights, graças ao seu imenso número de críticas positivas e às altas classificações dos clientes. Acreditamos que essa distinção também mostra a posição da Huawei no setor de redes de data center e um sólido registro de implantação e uso comercial em larga escala de clientes globais.

Este ano, a Huawei lançou o primeiro switch de data center do setor criado para a era da Inteligência Artificial (IA) -- o CloudEngine 16800, que está sendo usado comercialmente em larga escala por inúmeros clientes no mundo todo. Além disso, a Huawei também fez inovações contínuas nos campos de redes baseadas em intenções e redes inteligentes e sem perdas de dados. No HUAWEI CONNECT 2019, a Huawei apresentou sua implementação automática de modelos de rede típicos baseada em intenções, O& inteligente (incluindo detecção de falhas em um minuto, localização de falhas em três minutos e correção de falhas em cinco minutos) e a rede em larga escala AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network. O objetivo da Huawei é liderar a área de redes de datacenter da era da nuvem à era da IA, ajudar os clientes a reduzir gastos de capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX) e acelerar a transformação inteligente.

"Agradecemos muito o feedback dos nossos clientes na Gartner Peer Insights e acreditamos que o reconhecimento da Escolha dos Clientes é uma prova do compromisso da Huawei em oferecer uma excelente experiência ao cliente", disse Leon Wang, Presidente do Setor de Rede de Data Center da Huawei. "Vamos aderir à centralização no cliente, continuaremos inovando e forneceremos aos clientes soluções de rede de data center que atendam às suas necessidades e desenvolvimento a longo prazo".

[1] A Escolha dos Clientes da Gartner Peer Insights é um reconhecimento aos fornecedores de Redes de Data Center por usuários profissionais verificados, levando em conta tanto o número de avaliações quanto as classificações gerais do usuário. Para garantir uma avaliação justa, a Gartner mantém critérios rigorosos para o reconhecimento de fornecedores com uma alta taxa de satisfação dos clientes. https://www.gartner.com/reviews-pages/peer-insights-customers-choice-distinctions-methodology/

Para mais informações, visite a solução de rede de data center da Huawei CloudFabric:https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/

A Escolha dos Clientes da Gartner Peer Insights é formada pelas opiniões subjetivas das análises, classificações e dados individuais dos usuários finais, aplicados através de uma metodologia documentada; eles não representam as opiniões nem constituem um endosso da Gartner ou de suas afiliadas.

FONTE Huawei