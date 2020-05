IFG- International Fruit Genetics Company Combate Violação da Propriedade Intelectual

BAKERSFIELD, Calif., May 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A INTERNATIONAL FRUIT GENETICS, LLC (IFG) tomou medidas para proteger sua propriedade intelectual na China. A empresa da Califórnia é a proprietária única e exclusiva de diferentes variedades de uvas de mesa, como a IFG Six (Sweet Sapphire™), IFG Eleven (Sugar Crisp™), IFG Sixteen (Sweet Favors™) e IFG Seventeen (Sweet Joy™).



Nos últimos anos, a IFG tem acompanhado de perto o mercado chinês e empreendeu uma série de atividades destinadas a combater a falsificação e outros atos de violação de propriedade intelectual contra as castas de uva da IFG na produção e comercialização de uvas.

O objetivo da IFG é eliminar as plantações ilegais e o comércio não autorizado de variedades IFG na China, de modo a proteger os legítimos direitos e interesses da IFG e de seus fabricantes e distribuidores licenciados em todo o mundo.

A IFG nomeou o Escritório de Operação Conjunta Baker McKenzie FenXun (FTZ) para proteger seus direitos de propriedade intelectual e usar a lei contra os supostos infratores perante as autoridades competentes na China.

Especificamente, a IFG garantiu o registro de marcas registradas - não apenas para os nomes ingleses das suas principais variedades, mas também para seus homólogos chineses, abrindo caminho para processos de aplicação de marcas registradas na China. Isso inclui a proteção de sucesso da marca comercial "?????" [ Tian Mi Lan Bao Shi ] , a contraparte chinesa da Sweet Sapphire™, uma variedade popular da IFG na China.

A IFG também deu início à uma série de ações administrativas e de preservação de evidências contra as plantações ilegais, bem como contra o comércio não autorizado e a promoção de variedades da IFG, com o objetivo de obter o aval do governo para suas ações de execução.

Em resposta às queixas administrativas da IFG, uma autoridade agrícola local na província de Jiangsu impôs multas administrativas pela promoção ilegal de uma variedade IFG; e uma autoridade local de recursos naturais na província de Shaanxi ordenou a um produtor na sua jurisdição que cessasse a propagação e o comércio ilegal de budwoods de uma variedade IFG.

A IFG pretende dar seguimento aos seus esforços no sentido de procurar proativamente apoio e cooperação das autoridades competentes da China para combater eventuais atividades de infração e salvaguardar os interesses comerciais de si própria e dos seus licenciados.

Em virtude dos quadros estabelecidos pela União Internacional para a Proteção das Novas Variedades Vegetais e da legislação chinesa em vigor para a proteção das novas variedades vegetais, a IFG está confiante que irá alcançar resultados positivos através da sua cooperação com as autoridades competentes da China para empreender várias ações judiciais. A IFG aguarda também com expectativa um maior respeito aos seus direitos legítimos na China. A IFG valoriza muito o mercado chinês e continuará seus esforços para fornecer frutas de alta qualidade para os seus clientes chineses.

