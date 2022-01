SEOUL, Coreia do Sul, 26 de janeiro de 2022

iMediSync lança com sucesso o futuro da Telemedicina na CES 2022Um inovador dispositivo de digitalização e mapeamento de ondas cerebrais sem fio atrai a atenção da mídia e do público de visitantes do mundo todo

, Coreia do Sul, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A iMediSync, uma empresa startup de biotecnologia de Seul, na Coreia do Sul, estreou com sucesso na CES 2022 e apresentou a nova tendência em saúde digital sob seu lema: – Superar a Pandemia Mental em apenas dez minutos.

No evento, a empresa apresentou o iSyncWave, um capacete de eletroencefalografia de eletrodo seco que oferece medição EEG e HRV equipado com o primeiro banco de dados de normas de correspondência de idade/gênero do mundo desenvolvido com mais de 1.800 ondas cerebrais saudáveis para fornecer um relatório de análise comparativa ao paciente.

Os principais recursos do iSyncWave seguem abaixo:

Eletrodos de dezenove canais com engrenagem que se ajustam automaticamente ao sistema 10/20

Relatório de análise e avaliação de EEG e HRV com correspondência de idade/sexo em dez minutos

PBM - Terapia de LED infravermelho próximo

Durante a CES 2022, a empresa chamou a atenção da mídia e dos visitantes de todo o mundo. Todos os dias, mais de 300 visitantes foram ao estande e, entre o público, estavam médicos, clínicos, empreendedores, YouTubers, influenciadores e outras partes interessadas.

No primeiro dia da CES, cerca de cem visitantes puderam participar da medição de suas ondas cerebrais em tempo real e aprender mais sobre o cérebro e a eletroencefalografia quantitativa (qEEG).

Um início promissor para a iMediSync continuou seu impulso com interesse de todos os tipos de públicos, incluindo os tours CTA VIP.

O CEO, Dr. Seung Wan Kang comentou :"O objetivo desta exposição é apresentar nossa tecnologia e nosso objetivo de oferecer experiência de saúde mental revolucionária na área de biomarcador de doenças neuromentais com nossa tecnologia patenteada EEG/HRV, e nos esforçamos para oferecer um serviço de saúde mental individual otimizado na era pós-Covid-19."

Além da inovação e tecnologia da iMediSync , o estande recebeu inúmeras visitas de funcionários chave para discutir a colaboração em áreas de saúde digital e expandir para o mercado global de ciência do cérebro e neurologia.

Esperando realizar a IPO este ano, a iMediSync estabeleceu estreita cooperação com várias instalações de pesquisa e organizações médicas em todo o mundo e está dando continuidade à discussão com as principais empresas farmacêuticas para fins de cooperação.

Com a aprovação da FDA coreana para seu produto e software, a iMediSync espera a aprovação da FDA e da CE no primeiro semestre de 2022 para expandir ainda mais seus biomarcadores, juntamente com o desenvolvimento de um produto de nível superior para se declarar como líder de tendência na área.

