MIAMI, 12 de novembro de 2019

MIAMI, 12 de novembro de 2019

MIAMI, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Internet Media Services (IMS) chegou a um acordo com a Sony Pictures Television para adquirir a participação majoritária na empresa de publicidade digital de Miami. Após as aprovações regulamentares, os diretores da empresa, Gaston Taratuta e Ignacio Vidaguren, se tornarão proprietários majoritários e manterão o controle operacional da empresa. A Sony Pictures Television continuará sendo um acionista minoritário.

Em 2015, a Sony Pictures Television adquiriu uma participação majoritária na IMS. Durante a joint-venture, a empresa adquiriu a Httpool, uma empresa semelhante à IMS para atuar na Europa e na Ásia. A empresa cresceu por meio de aquisições e negócios orgânicos.

Atualmente, a IMS atua em 34 mercados, representando mais de 15 parceiros, inclusive Twitter, Spotify, Snapchat, LinkedIn, Facebook, TikTok, EA e Twitch – entre muitos outros.

"A Sony é uma parceira incrível. Eles nos apoiaram durante esses anos em que tivemos um crescimento superior a 200%", disse Gaston Taratuta, da IMS. "Vemos uma expansão geográfica e de produtos adicional no futuro, o que nos permitirá continuar consolidando a nossa estratégia de empresa global que leva o Vale do Silício aos mercados emergentes e fronteiriços, atuando como seu parceiro exclusivo de venda de publicidade."

Os termos do acordo não foram revelados.

Sobre a Internet Media ServicesA Internet Media Services (IMS) é uma empresa líder de marketing e comunicações digitais que faz parcerias com empresas em rápido desenvolvimento que pretendem expandir seus mercados. A IMS ajuda as marcas de anunciantes a atingir novos níveis de atração e a crescer através do seu ecossistema exclusivo de alianças comerciais. Organizações líderes como LinkedIn, Spotify, Twitter, Warner Music, TikTok, Twitch, EA Games, Verizon Media, Snapchat e Facebook trabalharam exclusivamente com a IMS para fortalecer sua presença na América Latina, Europa e Ásia. A IMS tem sede em Miami e escritórios no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Panamá, Peru, Equador, Uruguai, Espanha, Itália, Áustria, Suíça, Rússia, Índia, Hong Kong, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bulgária, República Tcheca, Croácia, Grécia, Hungria, Macedônia, Romênia, Sérvia, Eslovênia, Eslováquia e Ucrânia, Indonésia e Malásia. Para obter mais informações, visite www.imscorporate.com.

