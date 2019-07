InnovMetric lança o PolyWorks® Metrology Suite 2019

Facilita a implementação do PolyWorks|Inspector™ no ambiente de produção e acelera as sequências de medição de máquinas CNC CMM

QUÉBEC CITY, Quebec, July 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A InnovMetric Software Inc. , a maior fornecedora de soluções universais de software para metrologia 3D, anunciou hoje o lançamento da versão de 2019 do PolyWorks Metrology Suite. Essa nova versão principal oferece novos scripts para a medição de objetos que abrem as portas para todas as técnicas de medição personalizadas dos clientes dentro do fluxo de trabalho padrão do PolyWorks, e também uma nova abordagem com sequenciamento assistido que promete reduzir muito o tempo necessário para configurar sequências de CMMs.



“Simplificando a vida de nossos clientes e, ao mesmo tempo, mantendo os clientes no controle total. Esta frase resume a filosofia de desenvolvimento por trás do PolyWorks Metrology Suite e da versão 2019 mais recente,” observou Marc Soucy, presidente da InnovMetric. E ele acrescentou, “Com sua fantásticas inovações que combinam simplicidade aumentada com importantes economias de tempo, estamos orgulhosos de levar a produtividade dos usuários do PolyWorks Metrology Suite a novos patamares.”

Implemente o PolyWorks|Inspector™ em qualquer ambiente de produção graças aos poderosos scripts de medição de objetos

Ao controlar a qualidade em um contexto de produção, os requisitos dos clientes geralmente são mais detalhados e rígidos, quando comparados com os requisitos da engenharia de produtos. Tais requisitos impõe um nível de personalização que levou os usuários a implementar o PolyWorks em seu ambiente de produção por meio do uso de macro scripts grandes e complexos que realizam inspeções completas.

Com o PolyWorks Metrology Suite 2019, agora os usuários podem adaptar facilmente o PolyWorks|Inspector™ ao seu ambiente de produção através da criação de scripts com curtos métodos de medição que servem para:

Definir seu próprio conjunto de técnicas de medição personalizadas;

Oferecer suporte a todos os seus dispositivos medidores;

Simplificar o processo de aquisição de medições; e

Fornecer orientação adicional para as medições com feedback de medição aprimorado para os técnicos do controle de qualidade.

Esses métodos de medição personalizados são incorporados diretamente nos objetos de medição onde podem se beneficiar do fluxo de trabalho de medição padrão do PolyWorks e depender dos componentes padrão poderosos e confiáveis do PolyWorks para orientar os operadores, reproduzir inspeções, atualizar projetos e criar relatórios de resultados.

Essa abordagem libera os usuários para que construam sua própria biblioteca de métodos de medição personalizados que atendam a todos os seus requisitos de fabricação.

Crie sequências de medição completas de CMMs em minutos e permaneça no controle

Para medir peças com uma CNC CMM, os especialistas em medição precisam definir objetos de medição e também uma sequência de operações de CMM para medir tais objetos, e isto é um processo que pode levar muito tempo.

O PolyWorks Metrology Suite 2019 propõe uma inovadora abordagem de sequenciamento assistido que automatiza uma grande parte deste processo. Basta que os especialistas em mdição selecionem e adicionem os objetos de medição que desejarem ao Editor de sequências do PolyWorks|Inspector™ para obter automaticamente:

A ordem de medição otimizada que minimiza o tempo de medição;

A orientação correta da ferramenta para cada medição; e

Um percurso de medição sem colisões que respeita a peça e seus suportes.

O PolyWorks também oferece uma nova ferramenta de inserção de objetos que insere os novos objetos de medição na posição ideal em uma sequência de medições já existente. Essa ferramenta diminui significativamente o tempo necessário para fazer ajustes em uma sequência, quando uma nova revisão do modelo CAD é integrada a um projeto já existente.

Os especialistas podem decidir se querem obter assistência para toda a inspeção ou trabalhar área por área, permanecendo no controle completo de suas sequências. Esta abordagem inovadora elimina a necessidade de revisões demoradas das sequências produzidas por ferramentas de sequenciamento inteiramente automáticas.

Para obter mais informações sobre o PolyWorks , inclusive sobre demonstrações e os eventos da PolyWorks Conference 2019 , acesse nosso site: innovmetric.com

Sobre a InnovMetric

Fundada em 1994 e sediada em Quebec, QC, Canadá, com subsidiárias ao redor do mundo, a InnovMetric Software Inc. é a maior fornecedora de soluções universais de software para metrologia 3D. As maiores indústrias transformadoras do mundo (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple e muitas outras) confiam nas soluções de software e serviços técnicos associados do PolyWorks® da InnovMetric para maximizar os benefícios das tecnologias de medição 3D para suas aplicações de produção e engenharia.

Incluindo suas subsidiárias e joint ventures, a InnovMetric conta com mais de 400 funcionários em 16 países: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, França, Itália, Espanha, República Checa, Holanda, Suécia, Turquia, África do Sul, Índia, Tailândia, China e Japão.

Para obter mais informações sobre a InnovMetric Software, acesse: innovmetric.com

Contato: Patrick Castera, Diretor de Estratégia de Marketing, InnovMetric Software

Tel.: 1-418-688-2061 x242

E-mail: pcastera@innovmetric.com

Photos accompanying this announcement are available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f37916c7-5949-47b9-b5b7-d32678133dc2