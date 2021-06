Inspirando a área de cuidados de saúde da mulher: Mindray lança Nuewa I9, novo sistema de ultrassom para diagnóstico ginecológico e obstétrico

SHENZHEN, China

, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A desenvolvedora e provedora líder global de soluções e dispositivos médicos Mindray (SZSE: 300760) apresentou seu mais recente sistema de ultrassom portátil com carrinho e solução personalizada para ginecologia e obstetrícia, o Nuewa I9 . Com o compromisso de inspirar cuidados com a saúde da mulher, o Nuewa I9 da Mindray eleva a capacidade de escaneamento a novos patamares, combinando design inovador e qualidade excepcional de imagem com as mais recentes tecnologias.

"O Nuewa I9 oferece uma experiência de escaneamento de ultrassom incomparável em sua categoria. Cada recurso e inovação foram deliberadamente projetados para responder aos desafios diários dos profissionais das áreas de ginecologia e obstetrícia. O resultado é uma solução inteligente e completa para cuidados extraordinariamente eficientes, que abrangem todo o ciclo, desde o período anterior a gestação até a obstetrícia e, posteriormente, o pós-parto", disse He Xujin, gerente geral da divisão de sistemas de imagem da Mindray.

O Nuewa I9 conta com um design bem elaborado para a máxima conveniência. Com altura dobrável e corpo compacto, o sistema pode facilmente passar por portas para acesso rápido entre departamentos. Além disso, o inovador painel de controle para exames específicos, iConsole, é otimizado para se adaptar a diferentes cenários clínicos. Suas teclas de E-ink podem ser facilmente personalizadas para as funções utilizadas com mais frequência.

Toda a solução conta com a revolucionária plataforma ZST+ da Mindray, que supera as limitações tradicionais de compensação a fim de oferecer qualidade de imagem excepcional para soluções infinitas de imagem com melhorias contínuas. O Nuewa I9 também está repleto de ferramentas automatizadas, como o Smart-VTrace, o Smart Pelvic e o Smart Hip, para melhorar o fluxo de trabalho e a eficiência no atendimento neonatal e às mulheres.

Uma das maiores inovações apresentadas no Nuewa I9 da Mindray é o Smart Scene 3D, uma técnica de escaneamento de volume orientada por cenários que permite a identificação automática de características de tecidos e oferece um diagnóstico específico para cada órgão. A tecnologia apoia todo o processo de exame, desde a identificação automática do cenário clínico, e potencializa a automação em todos os pontos, da otimização da imagem até a aquisição de planos, quantificação e criação de um fluxo de trabalho automatizado. Como resultado, o Nuewa I9 diminui a carga de trabalho da operação manual, reduz o tempo de escaneamento para pacientes individuais e oferece um diagnóstico realmente fácil, preciso e rápido.

O Nuewa I9 também torna os exames em 3D/4D extremamente intuitivos com menos ajustes de botões. Os profissionais precisam apenas clicar e escolher o efeito desejado para diferentes cenários de aplicação, como rotina, iLive, ossos, tecidos e folículos. As configurações de imagem pré-definidas foram integradas ao sistema para obter os melhores efeitos de imagem de volume e proporcionar facilidade de uso em todos os cenários clínicos possíveis das áreas de ginecologia e obstetrícia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1528388/Newwa_I9.jpg

FONTE Mindray