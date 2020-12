Inswitch consolida sua presença no Brasil e anuncia sua aliança estratégica com o Grupo Card

, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ --, líder global em soluções de tecnologias financeiras embarcadas, e o, um dos maiores provedores de soluções de telecomunicações, pagamentos, cartões pré-pagos e recargas do Brasil, anunciam uma parceria estratégica, que permitirá às duas empresas alavancar suas soluções e oferta de serviços, para em conjunto, abordar as oportunidades de negócios no país.

Esta aliança significa para a Inswitch o fortalecimento de sua presença no Brasil e consolida seu objetivo de fornecer soluções Fintech-as-a-Service em um modelo 360° no mercado, tendo como base a robusta infraestrutura do, que possui mais de 60.000 pontos de venda, e cobre atualmente seis estados brasileiros, atendendo mais de 81 de milhões de usuários por mês (cerca de 41% da população brasileira). Esta aliança permitirá aoexpandir seu portfólio de serviços para o mundo fintech utilizando das soluções da Inswitch, como por exemplo: Smart Lending (empréstimos inteligentes), Otimização de Vendas, criação e gerenciamento de Carteiras Digitais, entre outros.

"A Inswitch está orgulhosa em firmar esta aliança com o Grupo Card", disse Ronald Alvarenga, Presidente Executivo da Inswitch. "Esta aliança é parte importante da nossa estratégia de expansão e consolidação da Inswitch nos mercados mais importantes da região, como o Brasil; apoiando a digitalização e democratização dos serviços financeiros para todas as empresas no país que desejam expandir suas operações globalmente. Além disso, ter acesso a mais de 80 milhões de usuários e mais de 60.000 pontos de venda nos permitirá ter uma infraestrutura de pagamento e um ecossistema robusto para nossos produtos de e-commerce, carteiras digitais (as a Service) e empréstimo em face de nossos planos em 2021."

"A aliança entre a Inswitch e o Grupo Card é uma combinação poderosa. A Inswitch possui profundo conhecimento e experiência em produtos financeiros digitais e o Grupo Card é líder no mercado de distribuição de produtos pré-pagos no Brasil. Esta aliança nos coloca em uma posição estratégica para apoiar o crescimento de nossos clientes brasileiros." comentou Michel Costa, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da Inswitch para o Brasil.

"Para o Grupo Card, esta aliança é uma grande oportunidade de unir forças com uma empresa qualificada como Inswitch que agrega às nossas soluções e operações no Brasil uma solução tecnológica de comprovada trajetória, o que nos permitirá ampliar nossa oferta para operadoras de celular no território brasileiro." disse Leonardo Junqueira, Diretor Regional do Grupo Card.

Sobre a Inswitch:

A Inswitch é uma empresa global de tecnologias financeiras integradas que ajuda empresas de qualquer setor a implementar rapidamente serviços financeiros digitais por meio de sua plataforma omnichannel 360 Fintech-as-a-Service. Empresas de telecomunicações, varejistas, Economia informal, Bancos, Neobanks, Marketplaces e muitas outras empresas podem construir uma solução com uma plataforma baseada em API para suas necessidades específicas em um modo "como serviço", sem atrito e com os padrões de segurança mais sofisticados.

Desde 2002, a Inswitch implantou mais de 100 plataformas em mais de 30 países na América Latina e no Caribe. Em 2019, a Inswitch processou mais de USD 9.000 milhões em transações (volume total) feitas por mais de 80 milhões de usuários.

Para saber mais, visite www.inswitch.com

Contato: Michel Costa, Business Development Brazil.

T. +55 51 9282 2240, michel.costa@inswitch.com

Sobre o Grupo Card:

O Grupo Card é uma empresa brasileira que há mais de 20 anos é atende empresas de todo o país com a missão de ajudá-las a oferecer aos seus clientes as melhores soluções de telecomunicações, pagamentos, cartões pré-pagos e recargas, a fim de democratizar o acesso da população à comunicação. O Grupo Card está presente em mais de 60 mil pontos de venda em seis estados brasileiros, e possui mais de 200,1 milhões de transações por ano gerando USD 500 mil milhões faturamento anual. 49% do PIB brasileiro está nas áreas atendidas pelo Grupo Card.

Para saber mais, acesse https://grupocard.com.br/novo/

Contato: Leonardo Junqueira, Diretor Regional

T. +55 54 992526093, leo.junqueira@grupocard.com.br

