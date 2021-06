Intelligent Wave Inc. Fornece à Emissora Yle da Finlândia a solução de monitoramento de fluxo IP "EoM"

- Solução de monitoramento vital em tempo real na transmissão IP de última geração -

TÓQUIO, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Intelligent Wave Inc. (doravante "IWI"), com sede em Tóquio, anunciou, em 23 de junho, que forneceu à Yleisradio Oy (doravante "Yle"), uma emissora pública nacional, uma solução de monitoramento de fluxo IP ou "EoM".

Histórico de implementação da EoM

A Yle implementou a EoM em um plano para monitorar e analisar os fluxos IP em uma próxima sala de controle de MCR renovada. A seguir, estão os pontos altamente avaliados durante a Prova de Conceito (POC).

Pontos de avaliação da EoM

É compatível com 100GbE e suporta uma variedade de protocolos

Expectativa de maior disponibilidade sem custo adicional com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Resolução detalhada de problemas possibilitada por meio de análise de dados anteriores

Integração com sistema de gestão de rede de terceiros

Solução baseada em software utilizando OSS que permite configuração flexível

Sobre a EoM

A EoM é uma solução de monitoramento de fluxo IP (*1), codesenvolvida com a emissora pública japonesa NHK, voltada para o setor de transmissão. A EoM combina a tecnologia de processamento de dados de alta velocidade da IWI, baseada em seu negócio de desenvolvimento de sistemas de pagamento, e o poder dos FPGAs (*2). Com a disseminação de transmissão de 4K/8K, está se tornando vital para as emissoras mudarem para transmissão IP, o que exige uma ferramenta para monitorar os fluxos IP em detalhes para manter/aumentar a qualidade. A EoM suporta protocolos padrão de transmissão IP, como SMPTE ST2110, ST2022, etc., contribuindo para reduzir drasticamente o custo operacional dos estúdios IP, analisando/monitorando dados em tempo real, bem como analisando dados anteriores. A IWI desenvolverá continuamente recursos e funções que contribuirão para apoiar e manter a qualidade da transmissão IP.

Observações: (*1) patente pendente (*2) FPGA (Field-programable Gate Array"): um circuito integrado desenvolvido para ser configurado por um cliente ou um designer após a fabricação

Funções / recursos da EoM

A seguir, estão algumas das funções/recursos da EoM. (novas funções/recursos serão continuamente adicionados.)

Monitoramento de 12 protocolos com uma velocidade suportada de 10GbE / 25GbE / 100GbE

Itens como taxa de bits, contagem de descarte de pacotes, latência, jitter, etc. podem ser monitorados

Alerta de acordo com o limite definido pelo usuário

Decodificação de pacote de áudio e vídeo

Integração com sistema de gestão de rede de terceiros



Sobre a IWI

A IWI é uma empresa líder no desenvolvimento de infraestrutura de rede on-line no setor financeiro, com capacidade para gerir uma quantidade imensa de dados com precisão e em tempo real. A IWI é uma empresa em crescimento no setor de segurança, desenvolvendo e revendendo pacotes de software para segurança da informação e cibersegurança. A IWI apoia o DX corporativo, oferecendo infraestrutura rápida, confiável e segura com base na filosofia de gestão da empresa "Criar uma sociedade de informação segura e confiável".



*Todos os nomes de produtos e nomes da empresa são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

