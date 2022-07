Internet Society Foundation anuncia USD 1,5 milhão em financiamento para promover resiliência da Internet

RESTON, Virgínia

27 de julho de 2022

/PRNewswire/ -- A Internet Society Foundation lançou uma segunda rodada de subsídios por meio de seu programa Resiliency, que tem como objetivo ajudar as comunidades a melhorar seu preparo e a desenvolver a resiliência da Internet diante de eventos adversos. Esse financiamento apoiará projetos que aumentem a resiliência da rede em comunidades propensas a desastres naturais e relacionados ao clima, garantindo que essas comunidades consigam se preparar melhor e resistir aos efeitos de um desastre sobre a conectividade à Internet. Uma conexão de Internet resiliente é aquela que, diante de falhas e dificuldades, mantém um nível aceitável de serviço em relação ao funcionamento normal.

Sarah Armstrong

"A conectividade à Internet torna-se uma ferramenta vital quando ocorre um desastre, tanto para pessoas carentes quanto para aquelas que respondem à emergência", observou, diretora executiva da Internet Society Foundation. "Com esses subsídios, pretendemos dar apoio às comunidades para reduzir as vulnerabilidades e desenvolver a capacidade e resiliência ao passarem por emergências futuras."

Entre alguns exemplos dos tipos de projetos que a fundação apoiará estão: apoio ao desenvolvimento de redes temporárias para resposta a crises, proteção de data centers e pontos de troca de tráfego de Internet (IXPs) contra ameaças ambientais, fortalecimento dos cabos e/ou estações submarinos e assistência aos provedores de serviços de Internet (ISPs) na realização de melhorias na infraestrutura.

Entre as organizações que atualmente implementam projetos em todo o mundo por meio do programa de subsídios Resiliency estão a Help.NGO, NetHope, Inc. e Télécoms Sans Frontières.

As inscrições para o programa Resiliency estarão abertas entre 25 de julho e 19 de agosto. Subsídios de até USD 500 mil serão concedidos para projetos com duração de até 12 meses.

Mais informações sobre o subsídio, inclusive o processo de inscrição, podem ser encontradas em: https://www.isocfoundation.org/grant-programme/resiliency-grant-program/

Sobre a Internet Society Foundation:

A Internet Society Foundation foi fundada em 2019 para dar apoio à diferença positiva que a Internet pode fazer para as pessoas de todos os lugares. Guiada por nossa visão de uma Internet para todos, a fundação defende ideias e permite que as comunidades revelem o potencial da Internet de enfrentar os desafios crescentes do mundo. Com foco em cinco áreas do programa, a fundação concede subsídios à Internet Society Chapters, bem como a organizações sem fins lucrativos e pessoas dedicadas a oferecer acesso significativo a uma Internet aberta, conectada globalmente, segura e confiável para todos.

