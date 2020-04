InvestorBrandNetwork (IBN) Anuncia Planos de Expansão com Foco Continuado na Ampla Distribuição de Conteúdo Digital

LOS ANGELES, April 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- A InvestorBrandNetwork ("IBN”), uma agência de comunicações corporativas e distribuidora de conteúdo diversificado inovadora, anuncia seus próximos planos de expansão a partir de 2020.



Surgindo no cenário das comunicações em 2006 com a sua primeira marca da empresa, a IBN desde então tem tido muitos anos de crescimento transformador. Depois de mais de 14 anos criando mais de 40 marcas com um público coletivo de mais de 2 milhões de seguidores e um histórico sólido que atende mais de 500 clientes , a empresa hoje tem relacionamentos valiosos com mais de 5000 parceiros de sindicação e mais de 50 parceiros de eventos .

A InvestorBrandNetwork delineou uma série de iniciativas de crescimento:

“A IBN tem um histórico considerável de crescimento constante. Durante mais de uma década, estabelecemos consistentemente novas conexões, marcas e parcerias que aumentam nosso conjunto de soluções de comunicação corporativa”, afirmou Sherri Franklin, Diretora de Soluções para Clientes. “Essa adaptabilidade nos permitiu ter um crescimento acelerado, mesmo com as incertezas de 2020. Estamos satisfeitos com o sucesso da nossa infraestrutura digital e como ela está criando soluções que ajudarão as empresas a enfrentar os desafios da comunicação de hoje”.

“Estamos descobrindo que as nossas estratégias estão atingindo novos níveis de eficácia à medida que os investidores de longa data se juntam à comunidade online pela primeira vez e os investidores on-line existentes passam mais tempo do que nunca usando canais de internet para suas pesquisas”, disse o Diretor de Syndication Communications, Chris Johnson . “Além disso, as estratégias contínuas de conteúdo são mais importantes do que nunca, garantindo um fluxo constante de informações positivas para manter os níveis de engajamento altos com os investidores existentes”.

A contínua evolução da IBN a ajudou a manter sua posição de liderança no espaço de comunicações corporativas.

