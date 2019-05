Invivoscribe está expandindo as capacidades de espaço e testes da sua rede de laboratórios clínicos em San Diego, na Alemanha, no Japão e na China. Oferta de testes padronizados abrangentes para todas as malignidades hematológicas

SAN DIEGO, May 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Invivoscribe, Inc., , uma empresa global verticalmente integrada com foco na melhoria de vidas com Precision Diagnostics ®, anuncia hoje a expansão das capacidades de espaço e teste em sua rede internacional de laboratórios clínicos LabPMM ® acreditados. Adições ao menu de testes incluirão morfologia, IHQ, citometria de fluxo, bem como o mais recente fluxo multiparâmetros (FMP) e teste de de espécimes primários de doença residual mínima (DRM) baseada em NGS . Esses novos serviços darão maior suporte a rápidos diagnósticos dos pacientes, registro de objetos de estudo e estratificações de objetos de estudo. Eles estarão disponíveis, no fim deste ano, em San Diego e depois nos laboratórios do Japão, da Alemanha e da China.

“Nosso abrangente menu de testes irá eliminar a necessidade dos parceiros de dividir espécimes primários, diminuindo consideravelmente os tempos de resposta e acelerando a receita de relatórios de testes detalhados. Isso é especialmente importante para os parceiros realizarem testes clínicos internacionais, pois o registro em terapias de vanguarda normalmente exige testes e relatórios pontuais, que podem ser atrasados ao utilizar vários fornecedores”, disse o Dr. Jeffrey Miller, CSO e CEO.

“A rápida geração de resultados dos testes melhora as taxas de registro, normalmente uma importante barreira para a realização de testes clínicos. A geração de resultados de testes padronizada internacionalmente diminui o risco ao garantir que os coortes sejam homogêneos e os ramos adequadamente balanceados. Reduzir as variáveis causa colapso nas linhas do tempo para envios regulatórios e acelera as aprovações de novas terapias. Os pacientes que necessitam urgentemente de novas terapias serão, em última instância, os mais beneficiados aqui”, acrescentou.

“Além disso, as agências regulatórias e nossos parceiros estão solicitando uma combinação de FMP e teste de DRM baseado em NGS ; comparação coerente do resultado desses testes de DRM pode ocorrer somente se os testes forem feitos internamente com os mesmos espécimes, elaborados ao mesmo tempo, usando testes padronizados e validados. Nossos testes e software associado são desenvolvidos de acordo com controles de design para atender a requisitos regulatórios internacionais relevantes”.

Os laboratórios LabPMM , de total propriedade da Invivoscribe, são acreditados de acordo com requisitos regionais (p. ex. CAP, licença do estado de Nova York, ISO 15189, RiliBÄK, Kawasaki City, etc.) e são os únicos laboratórios de referência clínica que oferecem testes com software de bioinformática desenvolvidos e fabricados pela Invivoscribe em sua unidade cGMP registrada na FDA.

A Invivoscribe adquiriu espaço contíguo adicional para seus laboratórios acreditados em San Diego, no Japão, na Alemanha e na China. Mais de 95% das amostras dos pacientes testados usando seu Exame de mutação LeukoStrat ® CDx FLT3 aprovado pela FDA e uma seleção de outros exames capilares baseados em PCR e validados pela CLIA deram seus resultados 48 horas após receberem a amostra em qualquer um dos seus laboratórios LabPMM. Vários exames de DRM baseados em NGS, como seus Exames LymphoTrack ® , podem atingir limites de detecção de 10-6 para aqueles que exigem esse nível de sensibilidade.

Sobre a Invivoscribe

A Invivoscribe é uma empresa privada de biotecnologia . Em seu vigésimo quinto ano de operação, a Invivoscribe melhorou a qualidade da saúde em todo o mundo, fornecendo reagentes , testes e ferramentas de bioinformática de qualidade e padronizados para desenvolver o campo da medicina de precisão . A Invivoscribe possui um histórico bem-sucedido de parcerias com empresas farmacêuticas globais interessadas em desenvolver e comercializar diagnósticos complementares , além de fornecer conhecimento em serviços regulatórios e laboratoriais . Ao oferecer kits distribuíveis, bem como serviços de testes clínicos através das suas subsidiárias de laboratórios clínicos localizados globalmente (LabPMM), a Invivoscribe é um parceiro ideal desde o desenvolvimento de diagnóstico até testes clínicos, candidaturas regulatórias e comercialização.