ISW Holdings Triplica Frota de Mineração de Criptomoedas Ativa com Datacenters POD5IVE Adicionais

LAS VEGAS, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- A ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) (“ISW Holdings” ou a “Empresa”), um portfólio diversificado composto por linhas de negócios essenciais que atendem às demandas de produtos de consumo em mercados descentralizados, tem o prazer de anunciar que, após a assinatura de acordos de hospedagem com a Bit5ive LLC, com sede em Miami, Flórida, e a Scrubgrass Generating Company, LLP, com sede em Kennerdell, Pensilvânia, a Empresa triplicou com sucesso sua frota de mineração de criptomoedas ativa com a adição de 2 (dois) novos datacenters POD5IVE.



A Empresa agora opera um total de três unidades de datacenter POD5IVE e prevê uma aceleração recorde nos fluxos de caixa, aumento da receita e rentabilidade.

O datacenter POD5IVE, produzido em parceria com a Bit5ive, tem por base um design evolutivo. As especificações incluem:

Potência Ativa de Mineração: 62-92 Th/s dependendo dos mineradores.

SHA 256 Hashrate: Atualmente 6.557,28 TH/s.

Por quantidade de POD5IVE: 3x 280-360.

Dependendo de cada minerador, 1x 280 e tipo de minerador: 3x até S17/T17, 1x até S19/T19.

Capacidade de energia: Cada POD5IVE pode alcançar 2x 800A, 2x 1000A ou 2x 1200A.

Capacidade total de energia por POD5IVE: 4x 920.038,40 Watts (o local atual está usando fusível de 800A por serviço).

Tamanho do Contêiner: 40' x 8'.

Prateleiras: 3x com 10 Racks médios, 1x com 4 racks grandes.

Tensão: 415V Fase 3.

Ventilação: Fluxo de ar passivo com um resfriador evaporativo com temperatura controlada (total de 133.000 CFM cada).

Disjuntores digitais inteligentes, monitoramento de energia virtual, reinicialização automática e proteção de potência.

Sistema de bloqueio da porta (recirculação automática de ar morno): Fechaduras básicas com chaves.

Preço de compra por POD: $168.000.

Fabricação e entrega: 10 a 12 semanas.

Capacidade Mestre: 280 de S19/T19.



Alonzo Pierce, presidente e chairman da ISW Holdings, comentou: “Nós triplicamos nossa atividade de mineração com a adição de dois novos pods de mineração POD5IVE. A Empresa continuará a aumentar substancialmente nossa frota nos próximos trimestres. Também estamos criando um histórico valioso com nossos pods de mineração, e isso irá validar o forte valor apresentado quando entrarmos na nossa próxima fase e dar início ao marketing do Datacenter Proceso POD5IVE como uma solução de equipamentos de mineração de criptomoedas autônoma, de alta eficiência e baixa manutenção.”

Sobre a ISW Holdings

A ISW Holdings, Inc., através de suas operações internas e parcerias estratégicas, investiu em operações crescentes direcionadas às indústrias de saúde doméstica, telessaúde, mineração de criptomoedas e gestão da cadeia de suprimentos. A Empresa é expert no desenvolvimento estratégico de marca, facilitação do crescimento antecipado, bem como na identidade da marca através do nosso processo de aquisição proprietário. A administração conduz suas empresas proprietárias durante as etapas críticas de desenvolvimento do mercado, que inclui conceituação, estratégias de go-to-market, engenharia, integração de produtos e eficiência de distribuição.

Para mais informação, visite www.iswholdings.com .

Declarações Prospectivas

Este comunicado pode conter declarações Prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações se referem a eventos ou nosso desempenho financeiro futuro. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelos termos "poderia", "pode", "irá", "deve", "espera", "planeja", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial" e o negativo desses termos ou outra terminologia comparável. Embora essas declarações prospectivas e quaisquer suposições em que se baseiam sejam feitas de boa fé e reflitam nossa opinião atual sobre a direção dos nossos negócios, os resultados reais quase sempre irão variar, às vezes substancialmente, de quaisquer estimativas, previsões, projeções, suposições ou outro desempenho futuro sugerido neste relatório. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, não pretendemos atualizar nenhuma das declarações prospectivas, de modo a adequar essas declarações aos resultados reais. Os investidores devem consultar os riscos divulgados nos relatórios da Empresa apresentados periodicamente em OTC Markets (www.otcmarkets.com).

