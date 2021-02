Itiquira Acquisition Corp. anuncia preço de sua oferta pública inicial de US$ 200 milhões

NOVA YORK

, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Itiquira Acquisition Corp. (a "") anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 20.000.000 unidades a um preço depor unidade. As unidades deverão ser listadas para negociação no Nasdaq Capital Market sob o símbolo "ITQRU" a partir de 4 de fevereiro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A da Empresa e metade de um bônus de subscrição resgatável. Cada subscrição completa dá ao seu detentor o direito de comprar uma ação ordinária Classe A a um preço depor ação. Assim que os títulos que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, a Empresa estima que suas ações ordinárias de Classe A e os bônus de subscrição sejam listados no Nasdaq Capital Market sob os símbolos "ITQ'' e ''ITQRW'', respectivamente.

A Empresa foi formada com o objetivo de efetuar uma fusão, integração, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com um ou mais negócios. Embora os esforços da Empresa para identificar uma oportunidade de combinação de negócios em potencial não se limitem a um determinado setor, ela pretende focar sua busca em um alvo localizado no Brasil em setores com forte potencial de crescimento, com alta correlação com o crescimento do Brasil, modelos de negócios resilientes, em setores não cíclicos, com tendências seculares favoráveis, incluindo aquelas historicamente mal atendidas pelo governo. Estes incluem, mas não estão limitados a, tecnologia, saúde, produtos farmacêuticos, educação e serviços de consumo.

A Citigroup Global Markets Inc. e a UBS Securities LLC estão atuando como gestores de subscrição conjunta. A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 3.000.000 unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir lotes excedentes, se houver.

A oferta pública será feita somente por meio de um prospecto. Quando estiverem disponíveis, as cópias do prospecto relacionado à oferta podem ser obtidas junto ao Citigroup Global Markets Inc., a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717, telefone: 1-800-831-9146; e UBS Securities LLC, a/c: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nova York, NY 10019, ou pelo telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail ol-prospectusrequest@ubs.com.

A declaração de registro relativa aos títulos entrou em vigor em 3 de fevereiro de 2021. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição. A oferta deverá ser encerrada em 8 de fevereiro de 2021, sujeita às condições habituais de encerramento.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", incluindo com relação à oferta pública inicial proposta e os planos da Empresa com relação ao setor-alvo para uma combinação de negócios em potencial. Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta discutida acima será concluída nos termos descritos, ou em sua totalidade, ou que a Empresa acabará por concluir uma transação de combinação de negócios. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo as estabelecidas na seção de fatores de risco da declaração de registro da Empresa e prospecto preliminar para a oferta da Empresa apresentada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"). Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC, no endereço www.sec.gov. A Empresa não assume a obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

