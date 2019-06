J BALVIN e BAD BUNNY surpreendem os fãs com o lançamento à meia noite de seu novo álbum conjunto "OASIS"Dois dos principais músicos do mundo lançam um álbum de verão memorável, causando sensação com o som de sua cultura caribenha compartilhada. Um vídeo do primeiro single "Qué Pretendes" também foi lançado."Você sabe o que um oásis? - Aqueles lugares lindos que se destacam no meio da aridez... Você o vê... e vai em frente: 'Isso é especial... É diferente' ...E a forma que você escreve é a mesma em inglês e espanhol" - J Balvin, recentemente em "Beats 1"."[J Balvin &Bad Bunny] estão curiosamente calados sobre a gravação... mas concorrentes da Música do Verão (Song of the Summer) fiquem cientes: ... vocês irão ouvir falar sobre os dois em 2019". - Rolling Stone.

Conforme seu som urbano latino inconfundível surgiu para o acolhimento mundial ainda crescente, um fator único tem sido o forte apoio e colaborações criativas contínuas, em contraposição a uma rivalidade musical que tem se desenvolvido entre alguns dos principais artistas do gênero. Isso fica especialmente claro no vínculo de quase irmandade que se formou entre esses dois artistas de litorais caribenhos opostos. Entre o "da Colômbia e o "Líder da explosão doLatino" de Porto Rico, J Balvin e Bad Bunny estiveram na linha de frente da propulsão da música latina para um sucesso sem precedentes. Agora amigos íntimos,somam forças para "", em um álbum memorável que leva os fãs para um oásis da música de verão.

"O Oasis é um álbum transcendental e revigorante; é um resgate, um alívio. Um oásis ajuda você a se suprir com o que está lhe faltando e a encontrar o que você carece espiritualmente; isso é o que esse álbum representa. Trabalhamos nele por muito tempo e, finalmente, chegou seu momento. Trabalhar com J Balvin foi, sem dúvida, uma experiência incomparável. Eu sempre o admirei e o respeitei muito e a energia foi excelente durante todo o processo". – Bad Bunny

"Posso dizer com orgulho que AMO Bad Bunny; parece que sempre estamos na mesma extensão de uma onda, porque ele gosta do que eu gosto. Com ele também tudo se resume em celebrar nossa cultura e, ao mesmo tempo, manter a humildade. Trabalhar com Benito de novo tem sido uma alegria musical. Sou abençoado por poder chamá-lo de meu irmão e, agora, de parceiro em um álbum que se tornou um oásis pessoal. Tenho viajado pelo mundo nos últimos meses e a qualquer tempo que começo a me sentir oprimido, posso ouvir as músicas que criamos e, instantaneamente, voltar para casa, para nosso próprio paraíso musical. Estou muito contente por ter chegado a hora em que os fãs poderão compartilhar essa mesma energia conosco". – J Balvin

"OASIS" DE J BALVIN &BAD BUNNY – Lista das músicas 1. MOJAITA 5. LA CANCIÓN 2. YO LE LLEGO 6. UN PESO com Marciano Cantero dos Enanitos Verdes 3. CUIDAO POR AHÍ 7. ODIO 4. QUE PRETENDES 8. COMO UN BEBÉ com Mr. EAZI

Declarado o "" pelo, J Balvin é agora um dos principais músicos dedo mundo (atualmente, número 2 no YouTube e número 2 no Spotify), independentemente de idioma. Ele conquistou uma legião de fãs, representando mais de 60 milhões de seguidores na mídia social. Igualmente aclamado pela Billboard como "" e pelacomo "", J Balvin está liderando a segunda geração de estrelas da música urbana, que tem propelido a música latina para uma aceitação global sem precedentes. Simultaneamente, Balvin se tornou o mais forte enviado cultural da música latina para as comunidades da moda e da arte, tornando-se, ao mesmo tempo, um dos colaboradores mais solicitados do setor musical e um dos maiores intérpretes em festivais pelo mundo.

Saudado desde Medellin, Colômbia, José Álvaro Osorio Balvin desenvolveu um estilo musical característico, só dele, que reverencia a primeira onda de estrelas do Reggaeton de Porto Rico, ao mesmo tempo que mescla influências mais amplas do hip-hop, do pop predominante, da música para dançar e de ritmos globais inovadores, ligados com a inclusão lírica. Entre seu álbum de estreia transformador LA FAMILA de uma grande gravadora, seu sucessor ENERGIA que ganhou múltiplos discos de platina e diversos singles marcantes, tais como Mi Gente, Safari, Ginza e outros, J Balvin ganhou três Prêmios Grammy Latinos, inúmeros prêmios da música latina da Billboard, estabeleceu um Recorde Mundial do Guinness para um single de solo latino por mais tempo como número 1 na parada de sucessos e colecionou mais de VINTE BILHÕES em visualizações totais no YouTube. Em seu percurso, Balvin trabalhou com artistas tais como Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Pharrell Williams, Bad Bunny, Daddy Yankee, Ariana Grande, Camila Cabello, David Guetta, Juanes, Nicky Jam, Diplo/Major Lazer, Selena Gomez, Sean Paul, Anitta, Skrillex, Liam Payne, French Montana, Wisin &Yandel, Ozuna e outros.

O álbum mais recente de J Balvin VIBRAS estreou como número 1, dando origem à turnê mais elogiada da música latina em 2018, e foi aclamado pelas revistas TIME. Rolling Stone, Billboard e muitas outras como "Um dos Melhores Álbuns de 2018", ao mesmo tempo que propeliu a estrela colombiana para uma posição frequente de número 1 nos rankings globais das paradas musicais do YouTube e do Spotify. Neste ano, J Balvin já se apresentou no segmento de abertura do Prêmio GRAMMY, foi nomeado para os Premios Lo Nuestro "Artista do Ano" pelo inédito terceiro ano consecutivo, estabeleceu para seu single a posição número 1 pela 13ª vez na Billboard, para seu hino do gênero "Reggaeton" e se tornou o primeiro artista masculino da música latina a lançar sua própria linha de moda com a coleção "VIBRAS" da GUESS. Como um destacado representante da música latina na programação do festival global deste ano, J Balvin já foi nomeado o primeiro artista da música latina escolhido para ser a estrela do Lollapalooza e acabou de apresentar o primeiro Reggaeton escolhido para a apresentação principal do Coachella. Essa produção de arte pop transformadora foi elogiada pela Variety como "uma das mais surpreendentes e complexas produções a serem imortalizadas no palco do festival... uma realização monumental – uma das maiores que Coachella já viu". Essa mesma produção também irá conduzir a altamente esperada turnê Arcoiris Fall de J Balvin nos Estados Unidos.

Sobre Bad Bunny

Bad Bunny, originário de Porto Rico, é mais reconhecido por suas explosivas e contagiantes músicas trap. A revista Rolling Stone o nomeou "O homem de quatro bilhões de streams liderando a explosão do trap latino". Esse artista talentoso tem demonstrado seu irresistível poder, influência e demanda com concertos completamente esgotados em suas duas turnês principais, a La Nueva Religión Tour" (A turnê da nova religião) e a "Turnê X 100PRE", em toda a Europa, América Latina e EUA. Sua voz e ritmo inigualáveis o levou a fazer a transição para o mercado geral, onde ele já criou ondas de revolução com sua participação em "I Like It", junto com Cardi B e J Balvin, que conquistou a posição número 1 na parada musical Hot 100 da Billboard. Da mesma forma que sua colaboração bem-sucedida com Drake, "Mia", parte de seu álbum de estreia "X 100PRE", que se manteve no topo das paradas musicais da Billboard "Top Latin Albums" (Melhores álbuns latinos) e "Latin Rhythm Albums" (Álbuns do ritmo latino) por 21 semanas consecutivas. Ele ganhou diversos prêmios e foi nomeado para os prêmios iHeart Radio Music Award, MTV VMA's, Latin AMAs, Latin GRAMMYs e E! People Choice Awards. Além disso, Bad Bunny celebrou o fato de ter sido o rosto na capa da revista FADER, em que os artistas ganham um artigo de fundo, que rememora com perfeição sua história e o apresenta de forma apropriada ao mercado americano como uma superestrela do trap latino que ele se tornou. Ele também adicionou outra grande realização a seu livro de lauréis, ao aparecer na capa da revista COMPLEX, junto com J Balvin. Este é um momento histórico, porque é a primeira vez na história da revista que artistas urbanos latinos são apresentados na capa, mostrando a extensão da envergadura de Bad Bunny no mundo, quebrando limites culturais e barreiras de idioma, além de transcender com perfeição para o mercado americano como um artista urbano completo por seu próprio mérito. Consequentemente, as portas da mídia no mercado em geral se abriram para ele, levando-o a ser a capa de outras revistas proeminentes, tais como Interview Magazine, Paper Magazine, Galore Magazine e GQ Magazine. Atualmente, Bad Bunny tem bilhões de visualizações no YouTube e um número surpreendente de visitas em outras plataformas digitais, tais como Apple Music e Spotify, o que o coloca como um dos principais artistas urbanos latinos do momento e um dos pioneiros do movimento Trap latino.

