J& Express ingressa no mercado latino-americano e amplia rede no México

CIDADE DO MÉXICO

24 de fevereiro de 2022

/PRNewswire/ -- A J& Express ("J&"), uma empresa internacional de logística expressa, anunciou hoje que entrou oficialmente no mercado latino-americano e ampliou com sucesso sua rede para o México. Esta expansão mais recente leva a cobertura de rede global da J& Express para um total de onze países.

Com 12 centros de triagem e 26 centros de distribuição no México, a rede atende as principais regiões em todos os 32 estados do México. Como um aspecto importante de seu serviço de entrega, a versão mexicana do aplicativo móvel da J& Express também será lançada em breve.

Charles Hou

"Como parte de uma nova geração de empresas de logística expressa com foco crescente na internacionalização, a J& Express atribui uma importância significativa ao mercado latino-americano", disse, vice-presidente do grupo J& Express. "O lançamento no México é um passo integral na expansão de nossa rede global, o que demonstra ainda mais os benefícios do modelo de patrocínio regional em nossa expansão global. No futuro, esperamos continuar a desenvolver nossa vantagem competitiva por meio de operações locais aprimoradas, nosso modelo de gestão exclusivo e melhorias tecnológicas, de modo a oferecer aos clientes uma experiência logística de qualidade."

Ryan Zhang, diretor da J& Express México, disse: "O México é um centro logístico localizado na América Latina e sede de muitas empresas latino-americanas. O país representa um importante canal estratégico para a J& Express continuar sua expansão no mercado. Essa ampliação da rede é outro marco na estratégia internacional da J& Express, e esperamos criar uma experiência positiva de entrega e transporte para nossos clientes mexicanos por meio de serviços eficientes e de alta qualidade."

Anteriormente, a rede de entrega da J& Express compreendia dez países e regiões, incluindo China, Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Camboja, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Após o lançamento bem-sucedido da rede no México, o primeiro ponto da J& Express na América Latina, a empresa tem como objetivo desenvolver ainda mais os mercados emergentes e expandir sua presença global no futuro para conectar o mundo com maior eficiência e oferecer os benefícios dos serviços logísticos para todos.

Sobre a J& Express

Fundada em agosto de 2015, a J& Express é uma empresa de entregas internacionais em rápido crescimento, e seu principal negócio são serviços expressos e logística internacional. A J& Express está empenhada em criar continuamente experiências integradas de qualidade para seus clientes em todo o mundo. A rede da J& Express compreende onze países, incluindo China, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas, Camboja, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e México, e atende mais de dois bilhões de pessoas.

