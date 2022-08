KUALA LUMPUR , Malásia

18 de agosto de 2022

/PRNewswire/ -- A provedora global de serviços de logística J& Express lança hoje a campanha "Together, 4ever" celebrando o quarto ano da empresa oferecendo excelentes serviços centrados no cliente na Malásia.

O tema "Together, 4ever" incorpora a crença enraizada da J& Express na integração dos interesses entre as partes interessadas, parceiros de negócios, funcionários e consumidores finais para promover maiores sinergias e desenvolver relacionamentos em que todos ganham. Esta campanha será realizada de 15 de agosto a 15 de outubro de 2022 e será distribuída em cinco categorias de eventos, cada uma desenvolvida especificamente para expressar nossa gratidão aos parceiros de negócios e aos consumidores que nos apoiam. Os detalhes da campanha podem ser encontrados aqui

Charles Hou, vice-presidente do grupo J& Express, disse: "A Malásia foi um de nossos primeiros mercados e estou extremamente orgulhoso do que conquistamos nos últimos quatro anos. Passamos de um provedor de serviços regional para uma rede que abrange 13 países em todo o mundo e nosso compromisso com os clientes locais nunca mudou. Daqui para a frente, a J&, juntamente com parceiros locais, se dedicará a oferecer serviços mais localizados e eficientes para nossos clientes da Malásia e globais."

Desde o seu lançamento na Malásia, em agosto de 2018, a J& Express busca continuamente adaptar suas ofertas para atender às necessidades do mercado local. Do fornecimento do serviço de entrega padrão, a empresa desde então expandiu para serviços mais amplos, como J& VIP, J& International Shipping, J& Next Day Delivery, J& Express Document e J& Fresh Delivery.

"Ao olhar para os últimos quatro anos, estou entusiasmado por termos chegado tão longe. Ao mesmo tempo, continuo esperançoso e confiante no crescimento da logística e do comércio eletrônico da Malásia. Na J& Express, esperamos contribuir como um dos participantes mais importantes da Malásia," disse Yuan Kai Jin, diretor de vendas e marketing da J& Express da Malásia.

Além da campanha, a J& Express também atualizará 30 de seus pontos de entrega em todo o país transformando-os em pontos de remessa expressa premium. Os clientes podem esperar desfrutar de uma experiência de serviço aprimorada, que começa com um ambiente mais amigável e confortável nesses depósitos de remessa expressa. Os novos recursos incluem letreiros de LED interativos, mercadorias e um local específico para embalagens.

Sobre a J& Express

A J& Express é uma provedora global de serviços de logística com empresas líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior mercado e o que cresce mais rápido no mundo. Fundada em 2015, a rede da J& Express compreende treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J& Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

Site oficial do grupo: www.jtexpress.com

FONTE J& Express