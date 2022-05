SÃO PAULO

24 de maio de 2022

/PRNewswire/ -- A J& Express ("J&"), uma empresa internacional de logística expressa, anunciou hoje que lançou oficialmente sua rede no Brasil. Este é mais um grande passo na expansão da J& no mercado latino-americano, após o lançamento da rede da empresa no México. Com a entrada no mercado brasileiro, a J& Express estabeleceu com sucesso sua presença em duas das maiores economias da América Latina e expandiu sua rede global de entrega para 12 países na Ásia e América Latina.

O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. O país também é a maior economia da América Latina, com o maior e mais desenvolvido mercado de comércio eletrônico da região. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em 2021, as vendas de e-commerce no Brasil cresceram 74% em relação a 2019. O mercado de e-commerce em rápido crescimento apresenta oportunidades significativas para o setor de logística expressa. A J& Express estabeleceu sua rede de distribuição em todo o Brasil, englobando todos os 26 estados e um distrito federal.

Charles Hou

, vice-presidente do grupo J& Express, disse: "Como parte de uma nova geração de empresas de logística expressa com maior foco na internacionalização, a J& Express está empenhada em oferecer aos usuários serviços mais eficientes e convenientes por meio de nossa crescente rede global de operações. A J& Express atribui grande importância à expansão no mercado latino-americano, e o lançamento no Brasil é um passo integral para ter presença na região. O sucesso das redes lançadas no México e no Brasil em um curto intervalo de tempo demonstra ainda mais os benefícios do modelo de patrocínio regional em nossa expansão global. Também é um passo importante para a empresa continuar a explorar mercados emergentes e expandir sua presença global estratégica."

Andy Wang, diretor da J& Express Brasil, disse: "Em comparação com países e regiões com empresas de e-commerce e logística bem estabelecidas, o mercado brasileiro está se desenvolvendo rapidamente com grande potencial de crescimento. Acreditamos que a J& Express está bem posicionada para alavancar sua determinação e recursos na construção de operações locais para estabelecer uma rede de serviços aprimorada no Brasil e oferecer aos clientes locais uma experiência logística eficiente, conveniente e de qualidade. Além disso, fizemos parceria com a J& International para oferecer serviços transfronteiriços completos a nossos comerciantes de e-commerce onshore, que incluem principalmente desembaraço aduaneiro, armazenamento no exterior e entrega de última milha."

A rede da J& Express compreende agora doze países, incluindo China, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas, Camboja, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, México e Brasil, e atende mais de dois bilhões de pessoas.

Sobre a J& Express

A J& Express é uma provedora global de serviços de logística com empresas líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior mercado e o que cresce mais rápido no mundo. Fundada em 2015, a rede da J& Express compreende doze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México e Brasil. Fiel a sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J& Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

