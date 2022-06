CAIRO

21 de junho de 2022

/PRNewswire/ -- A J& Express ("J&"), uma empresa internacional de logística expressa, anunciou hoje que lançou oficialmente sua rede no Egito. Esta é outra etapa importante na expansão da J& na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), após o lançamento da rede da empresa nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita e o anúncio do estabelecimento de um parque de logística inteligente em Riad. A recente expansão amplia a cobertura da rede global da J& Express a um total de treze países, expandindo sua rede global de entrega para mercados da África além da Ásia e da América Latina.

US$ 5

O comércio eletrônico na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) está rapidamente alcançando as potências globais. Na qualidade de país árabe mais populoso, o Egito representa uma das economias mais diversificadas na região do Oriente Médio e Norte da África. Segundo informações, a receita total do comércio eletrônico no Egito atingiubilhões em 2021. Alinhado com a estratégia nacional de comércio eletrônico, o Egito pretende aproveitar o poder do comércio eletrônico para ajudar a catalisar a inovação, o crescimento e a prosperidade social na economia digital. O mercado de comércio eletrônico em rápido crescimento apresenta oportunidades significativas para o setor de logística expressa. A J& Express estabeleceu um centro de separação e dez centros de distribuição, com sua rede de distribuição abrangendo todo o país, exceto a área de comando militar de Sinai do Norte. Após a entrada da empresa na América Latina no início deste ano, é um passo importante para a empresa continuar a explorar mercados emergentes e expandir sua presença global estratégica."

Charles Hou, vice-presidente da J& Express, disse: "A J& é uma facilitadora independente de comércio eletrônico, oferecendo soluções de entrega expressa às principais plataformas de comércio eletrônico. Ao alavancar nossa experiência na oferta de serviços eficientes e convenientes por meio de nossa crescente rede de operação global, a J& Express está preparada para contribuir para o desenvolvimento mais rápido do comércio eletrônico no mercado do Oriente Médio e Norte da África e o lançamento no Egito comprova nosso compromisso com a região."

Patrick Chen, diretor da J& Express Egito, declarou: "Em virtude do rápido aumento da penetração na internet, o mercado egípcio está bem posicionado para aproveitar as oportunidades existentes e promover o desenvolvimento do comércio eletrônico. A J& Express está entusiasmada em estabelecer uma rede de serviços refinada no Egito e oferecer uma experiência de logística eficiente, conveniente e de qualidade aos varejistas e clientes locais."

Com o lançamento de sua rede no Egito, a rede da J& Express agora abrange treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito, e atende mais de 2,5 bilhões pessoas.

Sobre a J& Express

A J& Express é uma provedora global de serviços de logística com empresas líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior mercado e o que cresce mais rápido no mundo. Fundada em 2015, a rede da J& Express compreende treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel a sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J& Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

