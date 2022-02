Jairo Gonzalez & The Harvest Academy Educam Financeiramente em um Mundo Cripto

A Harvest Trading Academy é uma instituição fundada por Jairo González CEO da Harvest Trading Cap.

Harvest Trading Cap 07-Feb-22

MIAMI, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os últimos anos viram as novas tecnologias financeiras (Fintech) revolucionarem significativamente, especificamente após a pandemia de Covid-2019, onde o mundo entrou em uma grande crise econômica.

A partir deste ponto, as pessoas começaram a se interessar por este tipo de renda, mas não tinham muita informação e, acima de tudo, o conhecimento para investir. Jairo González Ceo da Harvest Trading Cap , vendo a incerteza do povo, propõe e se compromete a ensinar através da Harvest Trading Cap Academy que já foi fundada e deu aulas, mas desde a pandemia eles o fazem com outra abordagem.

Jairo González e Gregorix Polanco, diretor executivo da Harvest Trading Cap Academy , dedicaram-se nos últimos anos a treinar profissionais na área, onde ensinam tudo sobre comércio e como usar corretamente as moedas desta nova era. A academia procura revigorar a economia não apenas na República Dominicana, mas em todo o mundo, estratégias de ensino e a verdadeira função das moedas criptográficas e das novas tecnologias.

Atualmente eles têm desenvolvido a modalidade de negociação e criptocracia , dedicando-se a fornecer cursos online e presenciais para treinar comerciantes profissionais de alta qualidade. Os cursos são ministrados em 7 módulos, que podem ser realizados em 3 meses. Os alunos aprendem tudo sobre a Fintech, ensinados em vários módulos; básico, intermediário e avançado. Estes treinamentos cobrem todos os mercados como: Londres, Tóquio, Japão, China, EUA e moedas criptográficas que foram revolucionados nos últimos tempos, embora tenham gerado lucros por muitos anos.

É hora de mudar a mentalidade tradicional que encerra a crença de que as moedas criptográficas são um mundo fácil usado para coisas ruins, colorir fora das linhas e usar a informação de forma inteligente e sábia, aproveitando-a ao máximo. Esta é a razão pela qual a Harvest Trading Cap e a Harvest Trading Cap Academy se sentem comprometidas em orientar a todos que decidiram aderir a este universo da Fintech e deixá-los saber que a crescente revolução da moeda criptográfica ao longo dos anos está proporcionando grandes benefícios à humanidade e que ela é uma realidade e deve ser colocada no uso correto.

Contato: 213-805-6970

Vídeo deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/120bfdfd-af65-4334-b5fb-9f0f8c3dd3ba/pt